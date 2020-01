Herzogin Kate offenbart deprimierende Erfahrung nach Geburt von Prinz George: „Wenn ich doch nur...“

Herzogin Kate machte bei ihrem Besuch in einem Kinderzentrum ein trauriges Geständnis: Die Zeit nach der Geburt von Prinz George war eine Herausforderung für sie.

Während einer Reise durch Großbritannien besuchte Herzogin Kate ein Kinderzentrum in Wales.

ein Kinderzentrum in Wales. Dort machte sie vor den anwesenden Müttern ein trauriges Geständnis.

Sie sprach über die Zeit nach der Geburt ihres ersten Kindes Prinz George.

Cardiff - Am Mittwoch reiste Herzogin Kate nach Cardiff in Wales, um ihre Initiative zur Förderung von Kindern in den ersten Lebensjahren zu bewerben. Während eines Besuchs in einem Kinderzentrum machte sie gegenüber den dort anwesenden Müttern ein trauriges Geständnis: Nach der Geburt ihres Sohns Prinz George begann für sie eine schwere Phase.

Neben Herzogin Meghan*, die sich zusammen mit Prinz Harry aus dem britischen Königshaus zurückziehen möchte, stand auch Kate zuletzt im Rampenlicht: Insider vermuteten, dass die Ehefrau von Prinz William zum vierten Mal schwanger sei. Kürzlich äußerte sie sich aber zu den Mutmaßungen und deutete an, kein weiteres Kind zu erwarten.

Am 22. Januar 2020 lenkte sie den Fokus auf die Geburt ihres ersten Kindes und spricht über Erlebnisse, die sie zuvor kaum thematisierte. Mit den Müttern des Kinderzentrums „Ely and Caerau Children's Centre“ in Cardiff unterhielt sie sich unter anderem über Wochenbettdepressionen. Dabei gab sie zu, dass ihr die Erfahrungen der Mütter nicht unbedingt fremd seinen.

Laut dem Magazin Hello! verriet Herzogin Kate Folgendes: „Es war im ersten Jahr und ich habe George gerade zur Welt gebracht. William arbeitete noch bei der Luftrettung und wir kamen hier her und ich hatte ein winzig kleines Baby mitten in Anglesey (in Wales, Anm. d. Red.). Der Ort war so isoliert, so von der Welt abgeschnitten. Ich hatte dort keine Familie und William arbeitete Nachtschicht. Wenn ich doch nur ein Kinderzentrum wie dieses hier gehabt hätte.“

Dennoch möchte sie mit ihren Kindern unbedingt noch einmal nach Anglesey reisen, erzählte die Herzogin weiter.

