Herzogin Kate trägt Billig-Ohrringe zu 1300-Euro-Outfit - und das hat enorme Auswirkungen

Herzogin Kate trägt Ohrringe für nicht mal zehn Euro - zu einem 1300-Euro-Outfit. Die Ohrhänger waren sofort ausverkauft.

London - Herzogin Kate (37) ist Stilikone. Was sie trägt, ist spätestens am nächsten Tag ausverkauft. Ihr Besuch in London beim Aga Khan, dem Oberhaupt der schiitischen Glaubensgemeinschaft der Ismailiten, war einmal mehr ein echter Wow-Auftritt. Herzogin Kate trug ein petrolfarbenes, langärmliges Seidenkleid, dazu passende Pumps und Clutch. Absoluter Hingucker waren aber die goldgrünen Ohrhänger des noch jungen Labels Zeen. Und das aus gutem Grund!

Das Besondere: Während Herzogin Kates Maxikleid, die Pumps und die Clutch zusammen circa 1300 Euro kosten, sind bzw. waren die Ohrringe („Dazzling Ceramic Drops“) für nicht mal zehn Euro zu haben. Sie stammen vom noch jungen Label Zeen, das erst 2014 gegründet wurde und in Pakistan seinen Sitz hat. Ein Zeichen? Herzogin Kate und Prinz William (37) werden vom 14. bis zum 18. Oktober in das Land zwischen Afghanistan und Indien reisen.

Herzogin Kate überlasst nichts dem Zufall

Da Herzogin Kate nichts dem Zufall überlässt und weiß, dass ihre Mode genauestens analysiert wird, drückt sie mit diesen Ohrringen aus, dass sie sich auf den Besuch freut. Klar ist inzwischen allerdings auch, dass die beiden alleine fliegen werden - eine Begleitung durch ihre Kinder Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) ist nicht geplant.

Herzogin Kate: Ohrringe waren sofort ausverkauft

Herzogin Kates Maxikleid aus Seidengeorgette hat einen Gummizug und Ärmelbündchen mit Schleife. Es ist blau-/smaragdgrün und stammt von Amanda Ross und dem Atelier Soler. Die Pumps („Rebecca Greenery“) von Emmy London sind aus Veloursleder, die Clutch („Natasha“) stammt ebenfalls von Emmy London.

Dass Herzogin Kate den Schmuck trug, hatte enorme Auswirkungen. Die Ohrringe waren jedenfalls sofort ausverkauft. Auf der Instagram-Seite von Zeen heißt es: „Unsere Ohrringe Dazzling Ceramic Drops, die Teil unserer Kollektion Eid 2019 waren, waren bereits wenige Minuten nach der Veranstaltung ausverkauft.“

Herzogin Kate tritt stets sehr stilsicher auf - im Mai wählte sie allerdings ein Modell mit etwas sehr hohem Beinausschnitt. Und im Juni zeigte sie sich in Ascot im durchsichtigen Kleid, was bei ihren Fans sofort die Frage nach Schwangerschaft Nummer vier hochkochen ließ.

