Herzogin Kate zeigt sich in durchsichtigem Kleid, dann taucht sofort wieder ein Gerücht auf

Kate (l), Herzogin von Cambridge, und Camilla, Herzogin von Cornwall, sitzen in einer Pferdekutsche auf dem Weg nach Ascot.

Beim traditionellen Pferderennen in Ascot zeigt sich Herzogin Kate in einem teilweise durchsichtigen Kleid. Royal-Fans sind begeistert und tuscheln.

Ascot - Alle Jahre wieder treffen sich die britischen Royals beim traditionellen Pferderennen in Ascot. Ein Termin mit Anwesenheitspflicht: Die britische Königin Elizabeth II. wird von ihren Kindern und Enkelkindern begleitet. Einzig Prinz Harry und Meghan, die erst vor sechs Wochen Baby Archie bekommen hatten, fehlten beim royalen Schaulaufen.

Hingucker der Veranstaltung war Herzogin Kate. Die Ehefrau von Prinz William trug ein taubenblaues Kleid mit transparenten Ärmeln und leicht ausgestelltem Tüllrock. Dazu silberfarbene High-Heels und eine farblich passende Clutch.

Herzogin Kate zeigt sich in transparentem Kleid - sofort taucht wieder ein Gerücht auf

Die Fans sind begeistert vom Look der Herzogin. Auf Instagram häufen sich Kommentare wie "sehr schön", "sehr elegant und sehr klassisch" und "großartig". Aufmerksamen Beobachtern fällt allerdings noch etwas anderes auf: Kates Hände auf ihrer Körpermitte und ihr strahlendes Lächeln.

Verdächtige Gesten, die eine Frage aufwerfen: „Is she pregnant again???“ „Ist sie wieder schwanger??“ So würde sich auch das aufsehenerregende Kleid der Herzogin erklären, das mit jeder Menge modischer Details - inklusive Durchsichtigkeit - geschickt den Blick von ihrer Taille ablenkt. Schwanger mit Baby Nr. 4 oder nicht? Dies wird die Welt wohl ziemlich rasch erfahren, denn bei allen drei Kindern hatte Kate gerade in der Anfangsphase mit heftiger Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen.

+ Herzogin Kate in Ascot. © dpa / Jonathan Brady

es