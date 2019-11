Unerwarteter Gast? Helene Fischer verdutzt mit Einladung zu Weihnachtsshow

Kommt jetzt „Atemlos durch die Nacht“ als Heavy-Metal-Version? In ihrer Weihnachts-Show empfängt Helene Fischer einen Gast, der manche Fans die Augen reiben lässt.

München - War das schlimm! Fans von Helene Fischer waren lange Zeit gewöhnt, dass sie von ihrem Star mit jeder Menge Musik, Konzerten und TV-Präsenz verwöhnt werden. Doch seit sie mit Thomas Seitel zusammen ist, machte sie sich 2019 ziemlich rar.

Immerhin ist ein Ende der Durststrecke in Sicht: Helene Fischer nimmt wieder Fahrt auf. Im Oktober gibt‘s einen Privat-Auftritt, ein neuer Song mit Robbie Williams ist in Sicht. Für 2020 sind schon erste Konzerte angekündigt. Und: Die traditionelle „Helene-Fischer-Show“ zu Weihnachten darf natürlich 2019 auch nicht fehlen. Übrigens soll das nächste Konzert in Burladingen in Baden-Württemberg stattfinden. Für das Konzert von Helene Fischer hat die Polizei jedoch schlimme Befürchtungen.

Helene Fischer: Bülent Ceylan kommt zu ihrer Weihnachtsshow

Zu dieser ist jetzt ein spektakuläres Detail durchgesickert. Genauer gesagt: ein unerwarteter Gast. Comedian Bülent Ceylan wird bei der „Helene-Fischer-Show“ am 25. Dezember im ZDF dabei sein.

Das bestätigte Bülent Ceylan dem Nordkurier. „Helene und ich kennen uns, ich weiß, dass sie meine Comedy mag.“

Der Comedian bei Helene Fischer - das kommt ziemlich überraschend. Schließlich empfängt Helene Fischer eher Stars aus der Schlager-Branche oder auch mal einen Kiefer Sutherland. Aber einen Comedian, der noch dazu dafür steht, nicht gerade glatt gebügelt zu sein?

Helene Fischer: Bülent Ceylan will sogar mit ihr singen

Doch bei Helene Fischer wird Ceylan ganz zahm. Mehr noch: Er hat sogar einen großen Traum. Mit ihr zusammen zu singen! „Mal schauen, vielleicht singen wir sogar zusammen. Das wäre echt mega“, schwärmt er.

Am Freitagabend (18.10.) sang Bülent Ceylan laut Westfalen-Blatt zum Abschluss seines Paderborn-Auftritts eine Heavy-Metal-Version des Helene-Fischer-Hits „Atemlos durch die Nacht“.

Bülent Ceylan scheint Geschmack am Singen bekommen zu haben. Er steckte bei der umjubelten ProSieben-Show „The Masked Singer“ bekanntlich unterm Kostüm des Engels. Das schlägt sich auch auf seine eigenen Auftritte nieder. „Plötzlich wollten alle, dass ich auch in meinen Shows singe”, so Ceylan. „Wenn es am Ende genug Applaus gibt, dann werde ich in der Zugabe auch singen.”

