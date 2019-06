Helene Fischer: Unerwartete Resonanz bei ihrem neuen Song - Fans reagieren total überrascht

Vor Monaten tauchte Helene Fischer komplett ab. Nun singt sie überraschend den Titelsong zu einem Kinofilm. Doch offenbar gefällt der Song nicht jedem.

Update vom 19. Juni 2019: Seit Monaten zieht sich Helene Fischer aus der Öffentlichkeit zurück, nur mit kleinen privaten Auftritten macht die 34-Jährige momentan Schlagzeilen. Ihre Fans stehen weiter hinter ihrer Helene, trotzdem ist ihre neue Single offenbar ein Mega-Flop! Mit „See You Again“ liefert die hübsche Blondine zwar auch den Titelsong für den Kinofilm „Traumfabrik“, er sollte jedoch auch ein neues Geschenk an ihre Fans werden. Schließlich warten die bereits seit Monaten auf neues Material ihrer Lieblings-Sängerin.

Doch kaum ist der Track veröffentlicht, floppt der neue Song jedoch so richtig. Knapp 845.000 Klicks hatte das Musikvideo zu der Single bis Mittwoch erreicht, nach einer ganzen Woche auf der Plattform „YouTube“. Zum Vergleich: ihr Mega-Hit „Atemlos“ kann sich über 54 Millionen Zuschauer freuen. Doch die Video-Plattform ist nicht der einzige Kanal, auf dem die neue Platte der Ausnahme-Künstlerin floppt. Wie die Bild berichtet, erreichte der erst vor kurzem veröffentlichte Song auch auf der beliebten App „Spotify“ nur rund 390.000 Klicks (bis Mittwoch).

Damit schaffte es „See You Again“ nicht einmal unter die Top 200. Ein herber Rückschlag für die sonst so erfolgsverwöhnte 34-Jährige. Ob es an der extra für den Song ausgewählten englischen Sprache liegt? Einige Fans schreiben ausdrücklich auf Instagram: „Deutsch mag ich dich lieber“. Oder nehmen Fans der hübschen Blondine doch ihre Auszeit übel?

Helene Fischer: Neuer Song ist einem glücklichem Zufall zu verdanken

Update vom 11. Juni 2019: Helene Fischer singt den Titelsong „See You Again“ zum Kinofilm „Traumfabrik“, der am 4. Juli startet. Und dass, obwohl sich die Schlagerqueen doch eigentlich in diesem Jahr eine Pause gönnen wollte. Doch einem mehr als glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass die 34-Jährige eine kleine Pause in ihrer Auszeit eingelegt hat.

Wie die Bild berichtet, sind Filmproduzent Sebastian Fruner und sein Team im Gespräch über einen passenden Interpreten für den Titelsong auf Helene Fischer gekommen. Und eine glückliche Fügung kam dem Produzenten zu Hilfe: „Seit meiner Studienzeit an der Popakademie bin ich mit Benny Young befreundet, dem Gitarristen von Helene Fischer. Kurzerhand schickten wir ihm den Trailer zum Film“, wird Fruner zitiert. Die Sängerin sei sofort „hingerissen“ gewesen und sagte zu, das Lied auf Englisch zu singen. „Unglaublich, wir waren alle aus dem Häuschen“, erinnert sich der Produzent. Denn damit hätte anfangs keiner wirklich gerechnet.

Helene Fischer präsentiert einen neuen Song - und singt dabei nicht auf Deutsch

Artikel vom 7. Juni 2019: Obwohl Helene Fischer aus der Öffentlichkeit und dem deutschen Show-Business kaum noch wegzudenken ist, entschied sich die Sängerin Ende vergangenen Jahres für eine Auszeit. Seit Monaten herrscht nun schon Funkstille, die 34-Jährige kappte konsequent alle Kanäle in die Öffentlichkeit. Nun veröffentlichte die Sängerin jedoch ein Statement.

In der relativ langen Ansprache an ihre Fans bedankt sich Helene Fischer zunächst für die Unterstützung ihrer Liebsten. Darin bittet sie ihre Fans jedoch auch um Verständnis für ihre getroffene Entscheidung. Vor wenigen Tagen munkelten viele Fans bereits über das veränderte Aussehen der hübschen Blondine. In dem Statement äußerte sich Helene auch zu ihrem letzten Auftritt - und zu ihrem Bäuchlein.

Helene Fischer: „See you Again“ als neuer Song - sie singt nicht auf Deutsch

Es klingt zunächst wie der Auftakt zu einem großen Comeback. Helene Fischer meldete sich am späten Donnerstagabend in den sozialen Netzwerken zurück! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin dann sogar ihren neuen Song. Der neue Hit „See you again“ wird gleichzeitig die Titelmusik für den neuen Kinofilm „Traumfabrik“. Und was auch auffällt: Sie singt auf Englisch, manche dürften irritiert sein! Nach der monatelangen Funkstille eine Mega-Überraschung für alle Fans der 34-Jährigen!

Doch ganz neu ist es nicht: Helene Fischer präsentierte bereits eine Weihnachts-CD mit englischen Songs. Will sich die Sängerin Schritt für Schritt dem internationalen Markt öffnen?

In dem weiteren Statement dämpft die hübsche Blondine die Hoffnungen aller wartenden Fans jedoch prompt, dann erklärt sie nämlich: „Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst mal weiterhin diesen Weg der wertvollen Menschen- und Lebenszeit gehe und einfach mal Job Job sein lasse und in vollen Zügen das Leben genieße, mit allem Drum und Dran.“

Auf ein Comeback der Sängerin müssen alle Fans nun also weiter auf unbestimmte Zeit weiter warten. Ihre verdiente Auszeit genießt Helene jedoch in vollen Zügen: „Und gerade in diesen Phasen merke ich, wie beflügelnd und reich das Leben sein kann, weil man wirklich nicht viel braucht, um glücklich zu sein.“

Nachbarn der Sängerin berichteten bereits vor Tagen von einem privaten Besuch der Sängerin. Trotz Auszeit meldete sich Helene auch in einer Show von Frank Elstner zurück. Der Moderator zeigte sich von der Sängerin begeistert.

