„Spurlos verschwunden“: Grund zur Sorge bei Helene Fischer?

Wo ist Helene Fischer? Fans vermissen sie, Medien schreiben von „Spurlos verschwunden“. Aber gibt es wirklich Grund zur Sorge?

München - Helene Fischer ist die wohl bekannteste Sängerin Deutschlands. Von jemandem wie der 34-Jährigen erwartet man wohl maximale Präsenz. Und zwar dauerhaft und ohne Ausnahme. Oder wie sind die Reaktionen auf die vergangenen Wochen anders zu verstehen?

In denen passierte nämlich: nichts. Ihr letzter Auftritt ist Monate her. Ihr letztes Instagram-Posting sogar mehr als vier Monate. Es datiert vom 13. Januar, zeigt Helene Fischer zusammen mit Andrea Bocelli.

Seitdem: Funkstille bei Social Media seitens Helene Fischer. Das hindert aber nicht die Fans daran, ihre Sehnsucht nach der Schlagerqueen auszudrücken. Oder sich gar Sorgen zu machen. „Ich vermisse dich“, wurde unter besagtem Bocelli-Foto unlängst kommentiert. „Heleeeeene woooo bist du, wir alle vermissen dich sooooooo sehr!!!!!!!!!!“ ebenso. „Bitte komm bald wieder“, wird gefleht.

Helene Fischer abgetaucht - „Große Sorge um die Schlager-Queen“

So manche Medien wundern sich auch über Helenes Verbleib. „Die Sängerin ist spurlos verschwunden“, titelt brigitte.de, „Fans in Sorge“ schreibt gala.de, und von einer „Große Sorge um die Schlager-Queen“ will intouch.de sogar wissen.

Aber gibt es diesen Grund zur Sorge wirklich? Zunächst eher nicht. Schließlich hatte Helene Fischer ja angekündigt, etwas kürzer zu treten. Zudem will sie wohl ihre neue Liebe mit Thomas Seitel abseits der Öffentlichkeit genießen. „Sie macht Pause“, lautet ein erklärender Instagram-Kommentar eines Fans

Helene Fischer: Verständnis für Funkstille unterschiedlich ausgeprägt

Das Verständnis bei den Anhängern ist unterschiedlich ausgeprägt. „Mit diesem Verhalten gegenüber den Fans braucht Schlagerdeutschland diese Sängerin nicht mehr“, stänkert ein Nutzer. Es heißt hingegen auch: „Wirst vermisst, aber dir wird genauso die Auszeit gegönnt, Herzensmensch! Erhole dich, lade ordentlich deine Batterien auf und danach werden wir wieder alle gemeinsam alles geben.“

Dass sich Helene Fischer oder ihr Social-Media-Team mal bei den Fans zwischendurch zu Wort melden, wäre sicher eine nette Geste gewesen. Aber natürlich ist auch ein Schlagerstar zu nichts verpflichtet - und die Funkstille hat sich Helene Fischer vermutlich bewusst verordnet.

Und dann gibt es da noch ganz wilde Thesen unter dem besagten Instagram-Foto. „Vielleicht hat sie ihr Instagram-Passwort verlegt“, witzelt einer. Schwangerschaftsgerüchte gab es ja kürzlich auch. Und zudem heißt es bei Instagram von Seiten eines Users: „Die soll bleiben, wo sie grad ist. SIE ist eh ein Mann“, heißt es da. Zumindest diese Theorie können wir aber kategorisch ausschließen.

Unlängst haben Nachbarn von einem Besuch in Helene Fischers privatem Umfeld berichtet, der alles veränderte.

