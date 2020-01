Helene Fischer: Ihre Schlager-Doppelgängerin will ihr eine Sache nicht nachmachen

Sie ist der neue Star der Schlagerwelt: Sonia Liebing. Die Newcomerin startet zurzeit so richtig durch, und macht Helene Fischer ordentlich Konkurrenz.

Sonia Liebing (30) ist der neue Stern am Schlagerhimmel.

(30) ist der neue Stern am Schlagerhimmel. 2019 startete die zweifache Mutter mit ihrem ersten Album durch.

Sie sieht Helene Fischer zum Verwechseln ähnlich.

München - Lange blonde Haare, ein trainierter Körper und eine tolle Stimme. Newcomerin Sonia Liebing und Schlager-Queen Helene Fischer könnten Zwillinge sein. Die beiden Sängerinnen sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Sonia Liebing: „Ich bin keine Kopie von Helene Fischer!“

Eine enge Leder-Hotpants, ein weißer Rollkragen-Pulli, eine gewellte Mähne und ein sympathisches Lächeln. So trat Sonia Liebing in der Silvesternacht zusammen mit Vincent Gross am Brandenburger Tor in Berlin auf, und sah dabei aus wie Helene Fischers Doppelgängerin. In der ZDF-Silvestershow „Willkommen 2020“ legte die 30-Jährige einen starken Auftritt hin. „Ich habe den Auftritt sehr genossen und komplett ausgeblendet, dass mir Millionen Menschen zuschauen,“ sagt Sonia Liebing gegenüber bild.de.

+ Helene Fischer sieht ihr zum Verwechseln ähnlich. © ZDF und Sandra Ludewig / Sandra Ludewig

Die Kölnerin hat eine klare Meinung: „Einerseits ist es für mich ein Kompliment, mit Helene verglichen zu werden. Sie ist ja eine tolle Sängerin und ich bewundere sie sehr. Andererseits will ich natürlich keine Kopie sein. Ich will meinen eigenen Weg finden.“ Sonia Liebing hat zwar erst dieses Jahr ist erstes Album „Wunschlos glücklich“ veröffentlicht, trotzdem füllen sich ganze Hallen bei ihren Konzerten. Eine Sache teilt sie nicht mit der Schlagerkönigin Helene Fischer: „Man wird von mir nie eine Akrobatik-Nummer sehen. Da liegt mir das Singen mehr“, sagt sie im Interview.

Video: Sonia Liebing ganz privat

Neue Helene Fischer: Sonia Liebing Hits gehen durch die Decke

Erst vor zwei Jahren ist sie ins Musikgeschäft eingestiegen. Heute macht sie Karriere und ist nebenbei noch Ehefrau und Mutter von zwei Töchtern. Im Sommer 2018 veröffentlichte sie ihre ersten beiden Singles „Tu nicht so“ und „Nimm was du brauchst“, und legte damit den Grundstein ihrer Karriere. 2019 erschien ihr erstes Album, dass sich direkt einen Platz in den Charts sicherte. „Ich bin mit dem Schlager aufgewachsen“, sagt sie Mitte Juni in der BR Abendschau. „Das hat sich einfach wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen.“

Ab dem 7. Februar ist Sonia Liebing zusammen mit Florian Silbereisen und weiteren Schlagerstars auf Tour. „Damit erfüllt sich für mich ein großer Traum“, sagt Sonia Liebing.

