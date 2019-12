Sensation bei Helene-Fischer-Show - Schräge Performance mit deutschen Star-Gast angekündigt

Die Helene-Fischer-Show geht in die nächste Runde.

Die Helene-Fischer-Show geht in die nächste Runde. Am ersten Weihnachtsfeiertag führt die Sängerin durch ein dreistündiges Programm. Die Gäste stehen schon fest.

Am 25. Dezember strahlt ZDF zum siebten Mal die Helene-Fischer-Show aus.

aus. Auch internationale Gäste wie „Backstreet Boy“ Nick Carter sind dabei.

sind dabei. Das Highlight der Show wird die Musical-Inszenierung von Helene Fischer (35) und Thomas Gottschalk (69) sein.

Düsseldorf - Die Helene-Fischer-Show hat schon fast Tradition. Jedes Jahr zu Weihnachten lädt die Schlager-Queen Helene Fischer hochkarätige Stars ein, um mit ihr zu feiern. Auch dieses Mal hat sie sich wieder selbst übertroffen.

Die Gäste der Helene Fischer Show stehen fest

Schon lange habe die Fans auf diesen Moment hin gefiebert. Jetzt hat das ZDF die Liste der Gäste der Helene-Fischer-Show 2019 bekannt gegeben. Neben der Power-Blondine treten natürlich Schlager-Giganten wie Roland Kaiser (auch wenn das Duett von Helene und Roland Kaiser kritisch gesehen wird) und Howard Carpendale in der Düsseldorfer Messehalle auf.

Doch das ist noch lang nicht alles, die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin hat keine Kosten und Mühen gescheut, den Abend zu einem ganz besonderen zu machen. Auch internationale Stars konnte sie auf die deutsche Bühne locken. Neben US-Star Josh Groban kommt auch „Backstreet Boy“ Nick Carter , der vor kurzem Vater wurde, zur Show. Mit ihm sorgte Helene Fischer für einen Gänsehaut-Moment, als die beiden eng umschlungen ein Duett anstimmten.

Für die 180 Minuten hat Helene Fischer auch, aber nicht nur Sänger und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen. Neben Weltstar Engelbert, dem Österreicher Andreas Gabalier, dessen Auftritt für Unmut sorgte, undOonagh tritt auch „The Voice of Germany“-Juror Mark Forster auf.

Nicht nur Sänger auch Künstler sorgen für Unterhaltung

Musikalisch ist die Helene-Fischer-Show top besetzt. Mit bekannten Künstlern und Comedians sorgt die 35-Jährige aber für noch mehr Programm. Publikumsliebling und „Wetten dass..?“-ModeratorinMichelle Hunzinger und Shottingstar Freya Ridings sind Teil des Events. Für Unterhaltung sorgen gleich drei nennenswerte Comedians: Bülent Ceylan,Martina Hill undRalf Schmitz. Auch die 20er-Jahre-Show „Berlin Berlin“ sowie die libanesische TanzformationMayyas treten auf.

Helene Fischer und Thomas Gottschalk inszenieren ein Musical

Innerhalb weniger Minuten waren die Tickets für die beliebte Show ausgebucht - Fans mussten also schnell sein. Das ganz besondere Highlight dieses Jahr: dieMusical-Inszenierung vonThomas Gottschalk und Helene Fischer zusammen mit Heinz Koenig und Mark Keller. Die vier performen „My Fair Lady“. Ob sie mit demMusical-Esemble der „Päpstin“, das auch auftritt, mithalten können, bleibt abzuwarten. Für noch mehr Musik sorgen „Crossed Swords Pipes & Drums“ aus Schottland und die Chor-Sensation „Gregorians“ am 25. Dezember ab 20.15 Uhr beim ZDF.

Die Aufzeichnung findet schon am 13./14. Dezember statt. Und gleich bei der ersten Aufzeichnung passierte eine verrückte Panne. Eine Überraschung erlebten die Fans außerdem beim Auftritt von Michelle Hunziker, wie tz.de* berichtet. Ob sie damit gerechnet haben? Bei uns erfahren Sie, wie Sie die Helene-Fischer-Show im TV und im Stream sehen könne.

Video: Thomas Gottschalk und „Bergdoktor“-Mark Keller treten bei der Helene-Fischer-Show auf

