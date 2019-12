Helene Fischer gibt geheime Einblicke, was sie mit Thomas Seitel im Wohnzimmer macht

Die nächste Ausgabe der Helene Fischer Show steht an. Die Schlager-Queen gab einen seltenen Einblick in ihr Privatleben - sie verriet, was sie mit Thomas Seitel im Wohnzimmer macht.

Am ersten Weihnachtsfeiertag schauen Millionen Deutsche traditionell die Helene Fischer Show im ZDF.

im ZDF. Die aufgezeichnete Sendung hält diesmal eine Überraschung parat, die die Schlager-Queen besonders freut.

besonders freut. Ihr Freund Thomas Seitel ist diesmal nicht Teil der Show. Doch sie gibt einen seltenen Einblick, was sie mit ihm im Wohnzimmer macht.

München - Die „Helene-Fischer-Show“ am ersten Weihnachtsfeiertag gehört schon fast so sehr zur Weihnachtstradition in Deutschland wie Christbäume. Bereits Mitte Dezember wurde die Show aufgezeichnet, bei der viele nationale und internationale Künstler Fischer unterstützen. Ausgestrahlt wird sie allerdings erst am ersten Weihnachtsfeiertag. Diesmal fehlt aber ein ganz bestimmter Name:Thomas Seitel. Der Akrobat, der früher Teil von Fischers Show war, hatte deutlich gemacht, dass er künftig weniger in der Öffentlichkeit stehen will. Er und Fischer seien „von den Medien überrollt“ worden.

Auch Fischer sprach vor und während ihrer Show nicht über ihren Freund - mit einer Ausnahme. Als sie von einem besonderen Gast bei der Helene-Fischer-Show sprach, erzählte sie auch, welche Rolle ebenjener Gast im privaten Wohnzimmer des Paares spielt. Das berichtet Watson.de.

Erster Weihnachtsfeiertag: Helene Fischer enthüllt was im Wohnzimmer mit Thomas Seitel läuft

Die Antwort: Eine musikalische. Die Rede ist von Sänger Josh Groban. Fischer schwärmte am ersten Weihanchtsfeiertag über das gemeinsame Duett mit Groban („Angel“ von Sarah McLachlan): "Es ist so ein magischer Moment für mich, wirklich. Du findest sehr oft in unserem Wohnzimmer statt."

Sie kam aus dem Schwärmen über ihren Gast gar nicht mehr heraus: "Ich bin ein Riesen-Fan, schon seit vielen, vielen Jahren."

Helene weiter: "Ich darf mir in diesem Jahr einen persönlichen Herzenswunsch erfüllen. Es gibt einen Künstler, den ich schon seit vielen, vielen Jahren auf meinem Wunschzettel habe. Leider hat es mit einem Treffen vorher in meiner Show nicht geklappt, aber dieses Mal hat er zugesagt."

Fischer am ersten Weihnachtsfeiertag über Groban: „Große Ehre für mich“

Und noch mehr des Lobes: "Du bist internationaler Filmstar, du bist Singer-Songwriter, tourst um die ganze Welt. Es ist eine große Ehre für mich, dass du heute da bist. Deine Stimme ist ein Geschenk. Ich hab es wirklich von Herzen genossen, endlich mit dir zu singen. Ich habe lange darauf gewartet."

Groban schrieb unter anderem Soundracks zu den Filmen „Der Polarexpress“ und „Die Schöne und das Biest“ mit. 2004 trat er mit „You Raise Me Up“ beim Superbowl auf.

Rubriklistenbild: © dpa / Rolf Vennenbernd