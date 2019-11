Video zeigt: Hier wirft Helene Fischer einem Musik-Superstar innige Blicke zu

Mit bezauberndem Augenaufschlag blickt Helene Fischer Superstar Robbie Williams an, beide säuseln mit erotischer Stimme - das ist jetzt in einem Video zu sehen. Die Rede ist natürlich vom neuen Musikvideo der beiden!

Für sein Album „The Christmas Present“ wollte Superstar Robbie Williams (45) unbedingt mit Helene Fischer (35) zusammenarbeiten.

wollte Superstar unbedingt mit zusammenarbeiten. Jetzt ist ihre Version des Weihnachtsklassikers „Santa Baby“ endlich zu hören.

endlich zu hören. Im Musikvideo des Songs wirken die beiden Musik-Stars sehr vertraut und werfen sich innige Blicke zu - Fans sind von der Harmonie begeistert.

Update vom 20. November 2019: Frauenschwarm Robbie Williams hat sich für sein neuestes Album Schlagerqueen Helene Fischer ins Boot geholt. Am Freitag (22. November) erscheint Robbie Williams‘ Doppel-CD „The Christmas Present“ endlich, gespickt mit Weihnachtsklassikern und neuen Songs, die er gemeinsam mit anderen Musikgrößen aufgenommen hat. Jetzt ist in dem Musikvideo der gemeinsamen Neuauflage von „Santa Baby“ von Helene Fischer und Robbie Williams zu sehen, wie gut die beiden harmonieren.

Das Musikvideo, das auf YouTube zu sehen ist, zeigt, wie Helene Fischer auf Englisch mit sinnlicher Stimme die weltbekannten Textzeilen des Weihnachtsklassikers haucht. Im Tonstudio blickt sie den Ex-Take That-Sänger strahlend an. Auch Robbie Williams genießt die Zusammenarbeit sichtlich.

Die Fans zeigen sich in den Kommentaren unter dem YouTube-Video begeistert von dem Duett - und haben schon eine Vermutung: „Perfekt! Die Stimmen passen so toll zusammen, ich bin überzeugt, er kommt zur Weihnachtsshow“, kommentiert ein User. Auch ein anderer ist sich sicher: „Heißt das, Robbie kommt zur Helene-Fischer-Show?“ Ob das wirklich stimmt, wird sich am 25. Dezember zeigen.

Auch den Weihnachtsklassiker Rudolph vertonte Robbie Williams übrigens neu. Einen Vorgeschmack darauf gibt uns der Engländer auf Instagram:

Erstmeldung vom 17. Oktober 2019:

Helene Fischer und Robbie Williams singen zusammen - „Sie ist nie von meinem Radar verschwunden“

Er war einst der Bad Boy der Popmusik und bringt noch heute in ganz Europa Frauenherzen zum Schmelzen. Sie gilt als absolut skandalfrei und begeistert ihre Fans mit emotionsgeladenen Schlager-Hits. Auf den ersten Blick passen Robbie Williams und Helene Fischer also nicht wirklich zusammen. Trotzdem wollte Robbie Williams (45) Helene Fischer (35) unbedingt für seine neueste Weihnachts-CD „The Christmas Album“ gewinnen. Das berichtet unter anderem die Bild unter Berufung auf die Nachrichtenagentur „Spot on News“. Auch in einem Instagram-Live-Chat soll er die Zusammenarbeit bestätigt haben.

Helene Fischer singt auf Robbie Williams‘ Weihnachts-Album

Zusammen sollen Helene Fischer und Robbie Williams „Santa Baby“ singen. Für die Aufnahme lud der Engländer die Sängerin extra nach London ein - was diese offenbar auch prompt tat. „Sie ist extra nach London geflogen, um mit mir den Song aufzunehmen. Wir haben uns auf allen Ebenen gut verstanden.“

Außerdem outet sich Robbie Williams als echter Fan der Sängerin: „Ich spreche zwar kein Deutsch, aber ich schaue mir ihre Live-Shows an. Ich finde es großartig, wie viel Energie und Aufwand sie in ihre Auftritte steckt. Sie ist sehr kreativ und arbeitet unglaublich hart. Viel härter, als ich es zum Beispiel tue. Ihre Leidenschaft, ihre Passion und ihren Spaß an der Sache bewundere ich“, erklärt er dem Bericht zufolge.

Robbie Williams schwärmt von Helene Fischer: „hinreißende Person“

Aber wie entstand diese ungewöhnliche Kooperation? Robbie Williams und Helene Fischer kennen sich schon seit Jahren, sie lernten sich auf einer Preisverleihung kennen. „Sie ist eine liebevolle und hinreißende Person“, erzählt der ehemalige Take That-Star über Helene Fischer. „Sie ist seitdem nie ganz von meinem Radar verschwunden. Sie hat ein unglaubliches Talent“, schwärmt er weiter.

Auf dem Weihnachtsalbum sollen noch weitere Stars singen - unter anderem auch Robbies Frau Ayda Field (40) und Töchterchen Theodora (7).

Helene Fischer fliegt zu Robbie Williams - der Frauenschwarm zeigt gern, was er hat

Dass Robbie Williams nach wie vor gerne mit seinem Bad-Bay-Image spielt und auch mit 45 Jahren kein Problem damit hat, seinen knackigen Body zu zeigen, bewies er jetzt auf Instagram. Dort postete er ein Foto, auf dem er rein gar nichts anhat und sein bestes Stück lediglich mit seinen Händen verbarg.

Allerdings dürfte Helene Fischer dieser Anblick wohl kaum beeindrucken. Schließlich ist sie überglücklich mit ihrem neuen Freund, dem Akrobaten Thomas Seitel, der ebenso wie Robbie Williams einen trainierten Traumkörper vorweisen kann. Kürzlich soll Thomas Seitel sogar die Polizei alarmiert haben, weil jemand ihn und Helene Fischer in privaten Momenten fotografieren wollte. Ein echter Beschützer scheint Thomas Seitel also auch noch zu sein! Trotzdem äußerte eine Expertin kürzlich eine düstere Prognose zur Beziehung von Helene Fischer und Thomas Seitel.

