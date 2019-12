Helene Fischer: Polizei bei Star-Sängerin - Thomas Seitel rief die Einsatzkräfte

Bei Helene Fischer und Thomas Seitel, der wohl selbst die Behörden verständigte, ist es zu einem Polizei-Einsatz gekommen.

München - Einerseits ist Helene Fischer zu beneiden. Ihr fliegen die Fan-Herzen zu, sie ist durch ihre musikalischen Erfolge sicherlich auch nicht gerade arm - noch dazu schwelgt sie im Liebes-Glück mit einem durchtrainierten Akrobaten. Doch wer so ein großer Star ist, der hat auch unschöne Erlebnisse. Und hat nie seine Ruhe. Deswegen ist Helene Fischer vielleicht doch nicht zu beneiden.

Helene Fischer und Thomas Seitel: Polizei bestätigt Einsatz

Ein besonders unschönes Erlebnis machten Helene Fischer und Thomas Seitel vor einigen Wochen in Oberbayern. Laut blick.ch berichtete zunächst die Freizeit Revue darüber. Der örtliche Polizeichef Erich Schilling bestätigt nun der Ippen-Digital-Zentralredaktion, dass es unlängst zu einem Polizeieinsatz wegen Helene Fischer und Thomas Seitel gekommen ist. Es versuchte wohl jemand, das Liebespaar in privaten Momenten zu fotografieren. Das nächste Konzert soll in Burladingen in Baden-Württemberg stattfinden. Für das Konzert von Helene Fischer befürchtet die Polizei Schlimmes.

Allzu viele Details will der Polizeichef nicht verraten. „Wir sind verständigt worden, es wurde Anzeige aufgenommen, Kamera und Speicherkarte wurden sichergestellt. Alles Weitere geht an die Staatsanwaltschaft.“

Helene Fischer und Thomas Seitel: Wollte ein Stalker sie fotografieren?

Um wen es sich beim Übeltäter handelte, will Schilling nicht nennen. In vorigen Berichten war von einem Rentner die Rede, was aber nicht bestätigt ist. Zudem heißt es dort, dass Thomas Seitel selbst die Polizei verständigt hatte.

Thomas Seitel erklärte kürzlich in einem Interview, welche Schwierigkeiten es ihm und Helene Fischer bereitet, derart in der Öffentlichkeit zu stehen. Jetzt reichte es den beiden offenbar im konkreten Fall - was völlig verständlich ist. Unterdessen können Fans hoffen, dass Helene Fischer mal bei “GZSZ” (RTL) auftreten wird.

Helene Fischer macht 2019 weitgehend Pause, auch wenn sie diese unter anderem für ein Interview bei Frank Elstner unterbrach. Und 2020 möglicherweise auf die großen Bühnen zurückkehren könnte. Bald jedenfalls gibt es ein exklusives Einzel-Konzert von Helene Fischer.

