Helene Fischer: Neue pikante Info durchgesickert - Management hält sich bedeckt

Tritt Helene Fischer am Wochenende bei Daimler auf?

Momentan ist eine Menge geheim rund um Helene Fischer. Jetzt ist schon wieder etwas durchgesickert. Es geht um ihre Wochenendplanung.

München - Helene Fischer macht Pause. Das wissen ihre Fans. Von diesem Status gibt‘s derzeit aber immer wieder Ausnahmen. Und wann immer sie irgendwo auftritt, ist die Aktion ziemlich geheimnisumwoben bis spektakulär. Sogar ihr neuer Song wurde von ungewöhnlichen Worten umgeben.

Aber von vorne: Seit die Beziehung zu Thomas Seitel im Dezember bekannt wurde, ist es still geworden um Helene Fischer. Kein neues Album, keine Tour, kein großes Instagram-Bohei.

Das änderte sich, als bekannt wurde, dass sie ausgewählte Privat-Konzerte gibt. Das erste war für einen vermögenden Bau-Unternehmer in der Tui-Arena in Hannover. Von dort sind Fotos aufgetaucht und sorgten für Spekulationen - denn am Bauch von Helene Fischer war eine kleine Wölbung zu erkennen.

Das Rätselraten hat sie auch gleich aufgeklärt: Wohlfühlpfunde sind das! Und wo sie schon dabei war, sich mit ihrem ersten Instagram-Post seit langem zu Wort zu melden, kündigte sie dann auch noch gleich ihren ersten Song seit langem an. Auf Englisch! Der zunächst leider floppte.

Das nächste Helene-Fischer-Privat-Konzert folgte am 21. Juni an Bord einer Jacht auf Mallorca. Mit dabei: Helene Fischers Jetzt-Freund Thomas Seitel, ihr Ex-Freund Florian Silbereisen, dazu jede Menge Prominenz aus Wirtschaft, Showbiz und Sport.

Helene Fischer bei Firmenfeier von Daimler - aber wann und wo?

Kaum sind alle spannenden Infos dazu durchgesickert, steht aber auch schon das nächste Privat-Konzert im Fokus: Helene Fischer tritt bei einer Firmenfeier für Daimler auf. „Es gibt ein Mitarbeiter-Konzert, bei dem Helene Fischer auftritt“, bestätigte eine Konzern-Sprecherin schon vor Kurzem der Bild.

Die Details aber sorgen für große Verwirrung. Denn das Blatt berichtete auch über Zeit und Ort: 29. Juni, Mercedes-Werk, Wörth, Rheinland-Pfalz.

Daimler und Helene Fischer halten sich bedeckt

Aber ist das wirklich so? Das örtliche Portal rheinpfalz.de dröselt die Verwirrung jetzt einerseits auf - und macht sie andererseits noch größer. Denn es heißt dort, dass es lediglich eine Bestätigung gibt, dass Helene Fischer ein Privatkonzert für Daimler gebe. Ob das wirklich kommenden Samstag ist oder aber an Weihnachten 2034, das ist nicht offiziell. Genauso wenig wie der Ort. Dürfen sich die Mitarbeiter im Mercedes-Werk Wörth wirklich am Samstag über Helene Fischer freuen?

Daimler beruft sich auf Vereinbarung mit Helene-Fischer-Management

Daimler berufe sich auf eine Vereinbarung mit dem Helene-Fischer-Management, heißt es. Und Medien seien bei dem Konzert nicht zugelassen.

Hach, wie einfach wäre es, wenn auch Privatkonzerte, zu denen nicht jeder kommen kann, offiziell bestätigt werden würden. Denn bei einem weiteren gab‘s auch Stress: Dass der Helene-Fischer-Auftritt bei der Trigema-Jubiläumssause in Burladingen (Baden-Württemberg) durchgesickert ist, sorgte bei den Unternehmern für Ärger.

Alle Fans von Helene Fischer dürften jedenfalls gespannt sein, ob sie am Samstag tatsächlich bei Daimler auftaucht - die Anwesenden werden‘s uns (hoffentlich) über Instagram & Co. verraten.

