„Das lass‘ ich mir nicht nehmen“: Helene Fischer emotional bei Privatkonzert über Länge ihrer Auszeit

Helene Fischer stand trotz ihrer Auszeit erneut bei einem Privatkonzert auf der Bühne. Dort wandte sie sich mit emotionalen Worten an ihre Fans und sprach über ihre Pause.

Wörth - Helene Fischer (34) hat es wieder getan: Nach ihrem Privatkonzert für Bauunternehmer Günter Papenburg im Juni und ihrem darauffolgenden Auftritt bei der Mallorca-Geheimparty von Pharma-Größe Willi Beier (63) hat die Schlagerqueen ihre Auszeit erneut für einen exklusiven Auftritt unterbrochen. Am Samstag stand sie bei einem Privatkonzert von Daimler auf dem Gelände des Montagewerks in Wörth am Rhein für rund 10.000 Mitarbeiter auf der Bühne.

In schlichtem schwarzen Oberteil und knalliger pinker Hose gab die 34-Jährige ihre eigenen Hits wie „Atemlos“, „Flieger“ oder „Nur mit dir“, aber auch den Robbie-Williams-Hit „Let me entertain you“ oder “The best“ von Tina Turner zum Besten und heizte der Menge ein. Wie mehrere Clips auf Instagram zeigen, schien die Schlagersängerin ihre Auszeit von der Auszeit sichtlich zu genießen. „Ich hab‘ das Gefühl, ich bin wieder auf Tour“, rief sie der begeisterten Menge strahlend zu. „Ein ganz, ganz tolles Gefühl für mich. Danke!“.

Helene Fischer wendet sich mit emotionalen Worten an die Fans

Und dann wurde es emotional, wie in mehreren von Konzertbesuchern hochgeladenen Videos auf Instagram zu sehen ist. Nach all der Partystimmung wandte sich Helene Fischer am Ende des Konzerts an ihre Fans, um sich zu verabschieden und „Lebe wohl zu sagen“, so Fischer. Die Sängerin merkte wohl, dass diese Worte nach der monatelangen Pause seit der Trennung von Langzeit-Partner Florian Silbereisen sehr nach endgültigem Abschied klangen und fügte schnell hinzu: „Ach herrje, ich werde schon noch wieder kommen, keine Angst“ und erklärte weiter: „Ich hab mich jetzt nur ein bisschen zurückgenommen, weil ich einfach kreativ sein möchte. Wer weiß, wann es da etwas Neues von mir geben wird. Aber ihr werdet die ersten sein, die es hören werdet.“ Klingt nicht so, als könnten die Fans in naher Zukunft mit einem neuen Album, geschweige denn mit der nächsten Tour rechnen.

Helene Fischer: „Das lass‘ ich mir nicht nehmen“

Und die Sängerin fügt gerührt hinzu: „Diese Momente auf der Bühne, mit meiner Band und überhaupt. Wenn ich singe, dann geht mir einfach das Herz auf“, sagt Helene Fischer und versichert: „Das lass ich mir nicht nehmen.“

Gute Nachrichten also für ihre Fans: Die müssen nicht für immer auf ihr Idol verzichten. Doch etwas Geduld ist wohl gefragt: Denn wie lange die Auszeit von Helene Fischer noch andauert, ist unklar.

