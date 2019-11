Helene Fischer und Lena Meyer-Landrut: In ferkeliger Männerfantasie ist eine ganz klar die Nummer eins

Helene Fischer ist musikalisch erfolgreicher als Gesangskollegin Lena Meyer-Landrut. Doch was die Männerfantasien betrifft, so kann die hübsche Lena die Schlagerqueen übertrumpfen.

Lena Meyer-Landrut (28) und Helene Fischer (35) gehören zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Beide Frauen können eine beachtliche Musikkarriere vorweisen: Popstar Lena Meyer-Landrut gewann 2010 als zweite Deutsche den ESC und Helene Fischer gilt als DIE deutsche Schlagerqueen.

Doch zahlenmäßig übertrumpft die blonde Helene die brünetten Lena eindeutig: Während Helene Fischer mehr als 16 Millionen verkauften Tonträger in ihrer Karriere erreicht hat, soll Lena Meyer-Landrut „nur“ mehr als zwei Millionen Tonträger verkauft haben. Helene Fischer gehört laut einer Statistik von "Forbes" aus dem Jahr 2018 sogar zu den Top Ten der bestverdienenden Musikerinnen der Welt. Aber auch die bestverdienenden Musikerinnen dieser Welt ziehen negativ Schlagzeilen an. So schoss nun ein Neuropsychologe hart gegen die Songs von Helene Fischer.

In einer bestimmten Kategorie führt Lena Meyer-Landrut aber vor Helene Fischer - dabei geht es aber vielmehr um schmuddelige Männerfantasien als um Einkommen und musikalischen Erfolg.

Laut einer Studie der Erotik-Community JOYclub, bei der 5.000 Mitglieder zum ThemaSexpuppen befragt wurden, wünschen sich nämlich 12,6 Prozent der Männer eine sogenannte „Real Doll“, die so aussieht wie Popstar Lena Meyer-Landrut. Damit liegt die 28-jährige Schönheit als klare Favoritin auf Platz 1. Auf den Platz 2 folgt Moderatorin Palina Rojinski mit 8,1 % der Stimmen, gefolgt von Lenas Kollegin Helene Fischer (7,6%).

Bei der Umfrage wurden die 5.000 Männer gefragt, welche deutsche Prominente sie gern im Real-Doll-Format über die heimische Schwelle tragen würden. Sexpuppen, die nach realen Vorbildern gestaltet sind, werden laut JOYclub immer gefragter unter den Männern - ebenso wie Sexpuppen generell. Laut dem Portal würden 57,3 % der deutschen Männer gern mal mit einer Real Doll intim werden.

Lena Meyer-Landrut zeigt gern, was sie hat

Dass Lena Meyer-Landrut für viele Männer die absolute Traumfrau ist, ist nicht erst seit der Studie klar. Für ihre 3,1 Millionen Instagram-Follower posierte die Powerfrau gerne in sexy Outfits und lasziven Posen und erntet dafür viele begeisterte Kommentare. Beispielsweise postete sie kürzlich ein Bild, das sie in schwarzer Unterwäsche zeigte.

Ihre Fans bombardierten sie nahezu mit begeisterten Kommentaren, wie „Was für eine Frau. Mehr an Worten braucht es nicht“ sowie „Unbeschreiblich. Mir stockt der Atem“.

Kühler fielen die Reaktionen mancher User aus, nachdem Lena ein Kooperationsvideo mit Fußballern der Deutschen Nationalmannschaft gepostet hatte.

Video: Lena-Meyer-Landrut zeigt sich oben ohne mit Emilia Schüle

Außerdem rutschte Lena Meyer-Landrut kürzlich ihr Oberteil hoch - und ihre Fans reagierten ziemlich anzüglich. Auch ein vermeintliches Oben-ohne-Bild postete sie vor Kurzem gemeinsam mit Schauspielerin Emilia Schüle - wenig später klärte sie ihre Fans aber auf: Nur der Kameraausschnitt ließ die Frauen nackt aussehen.

Lena Meyer-Landrut trug bei der "Tribute to Bambi"-Gala ein spektakuläres Kleid.

