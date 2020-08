Helene Fischer: Insider hat unerfreuliche Nachrichten - sie sind schlimmer als befürchtet

Fans von Helene Fischer müssen stark sein: Ein Insider hat eine ganz schlechte Nachricht - die sogar drastischer ausfällt als gedacht.

Wann kehrt Helene Fischer auf die Bühne zurück?

auf die Bühne zurück? Für 2021 steht ein Konzert -Termin.

-Termin. Doch was eine Tour angeht, sieht ein Insider sehr schwarz.

Update vom 12. August, 10.32 Uhr: Die gute Nachricht: Helene Fischer hat sich bei Instagram zurückgemeldet und eine baldige Wiederkehr in Aussicht gestellt. Wie diese aussieht? Das bleibt offen. Der Nachhol-Termin ihrer ausgefallenen Open-Air-Show in Bad Gastein am 26. März 2021 steht jedenfalls.

Aber: Für eine ganz große Tour sieht ein Insider gegenüber der Bild (Plus-Inhalt) schwarz. Ganz schwarz. Und schwärzer als gedacht. Dass 2020 keine Stadion-Tourneen stattfinden werden, dürfte angesichts der andauernden Corona-Krise klar sein. Dass auch für 2021 Skepsis angebracht ist, versteht sich ebenso. Aber: Ein Tour-Comeback von Helene Fischer auf den großen Bühnen könnte sogar noch zweieinhalb (!) Jahre dauern, unkt der Eingeweihte. „Die Planungen laufen seit zwei Jahren. Aber niemand weiß, wann es wirklich weitergeht“, verrät er. „Möglicherweise wird die nächste Tour erst im Herbst 2022 oder Frühjahr 2023 stattfinden. Auch ein Album im Frühjahr 2021 wird immer unwahrscheinlicher.“ Auch die Helene-Fischer-Show an Weihnachten steht auf der Kippe*.

Immerhin scheint sich Helene Fischer bewusst zu sein, dass ihre Fans sich über jedes Lebenszeichen von ihr freuen. Wohl auch deswegen hat sie sich nach mehr als einem Jahr bei Instagram* zurückgemeldet. Ihr Schweigen dort brachte der Schlager-Queen sogar schon eine Stichelei von Beatrice Egli ein*.

Helene Fischer: Sensationelle Instagram-Entdeckung macht Fans happy

Update vom 28. Juli, 21. 35 Uhr: Alle Helene Fischer-Fans haben erneut Grund zur Freude! Nicht nur, dass die Sängerin unlängst einen Ersatz-Termin für ihr Konzert „Sound & Snow“ verkündet hat (siehe Update unten), denn nun gibt es erneut von ihr auf die Ohren - und Augen. Demnächst wird das blonde Goldkehlchen auch im Fernsehen mit einer im Jahr 2018 aufgezeichneten Bühnen-Show zu sehen sein. Dieses TV-Highlight wird in den sozialen Medien von allen Anhängern der deutschen Schlager-Queen gerade stark umjubelt, nachdem im Netz ein Zeitungsartikel mit der Konzert-Ankündigung aufgetaucht ist. Am Sonntag, dem 02.08, soll es zur Mittagszeit im ZDF so weit sein und Helene wird, dessen sind sich die Fans sicher, ihr „Bühnen-Fieber“ wieder versprühen und ihnen „so viele unvergessliche Momente" bereiten.

Unvergessliche Helene-Momente gab es bisher immer an Weihnachten. Für 2020 droht jetzt aber die Absage der Mega-Show.

Helene Fischer: Insider macht (fast) alle Hoffnungen zunichte

Update vom 25. Juli, 10.37 Uhr: Kürzlich erlöste Helene Fischer ihre Fans mit guten Nachrichten. Die Sängerin wird ihr wegen der Coronakrise abgesagtes Live-Konzert im österreichischen Bad Hofgastein nachholen. Der Veranstalter des „Sound & Snow“-Festivals gab bekannt, dass der Schlager-Star am 26. März dort auftreten wird.

Doch obwohl dies Balsam für die Seele aller Helene-Fans sein dürfte - es gibt einen Haken. Aller Voraussicht nach wird das Konzert in Österreich vorerst der einzige Live-Auftritt der von Helene Fischer bleiben. Die Hoffnungen auf eine kommende Tournee schwinden.

Helene-Fischer-Tour während Corona? Berliner Konzertveranstalter hat kaum Hoffnung

Der Chef der Berliner Mercedes-Benz-Arena, Ole Hertel, ist mehr als skeptisch bezüglich einer Helene-Fischer-Tour in näherer Zukunft. „Es ist unvorstellbar, eine Helene-Fischer-Produktion auf die Beine zu stellen und nur ein Viertel der Ticketeinnahmen wegen des Corona-Abstands einzunehmen,“ meinte Hertel zu Bild.

Nach Erfahrung der Konzertveranstalter stehen während der Coronakrise Hallenkonzerte bei Musikfans nicht besonders hoch im Kurs. Nichtsdestotrotz sehnen sich die Anhänger von Helene Fischer seit Monaten nach einem Tour-Comeback ihres Idols. Wann dieses kommen wird, erscheint offener denn je.

Erstmeldung vom 9. Juli: Bad Gastein/Österreich - Auf diese Nachricht haben viele Anhänger von Helene Fischer sehnlichst gewartet: Nachdem das Event der Konzertreihe Sound & Snow aufgrund der Corona-Pandemie im April ausfallen musste, gibt es nun einen Ersatztermin, an dem das Highlight für Freunde von Schlagermusik nachgeholt wird: 26. März 2021.

Video: Die junge Helene Fische - so sah sie mit 21 Jahren aus

Helene Fischer: Ersatztermin für Konzert in Bad Gastein

Wie der Veranstalter mitteilt, wird der „hellste Stern am deutschsprachigen Eventhimmel“, der kürzlich Opfer eines Einbruchs wurde, noch im ersten Quartal des kommenden Jahres das Konzert in dem Kur- und Wintersport-Mekka geben. Die neuerliche Terminfindung mit Helene Fischer hat die Initiatoren offenbar vor eine schwere Hürde gestellt: In der Mitteilung ist von monatelangen „intensivsten Bemühungen“ die Rede.

Es bleibt nicht nur bei der Vorankündigung: Fans von Helene Fischer können bereits Tickets für das Konzerthighlight am 26. März kaufen. Das geht aus einem Posting der Leutgeb Entertainment Group hervor:

Die Organisatoren teilen außerdem mit, dass sämtliche Tickets, die bereits für das wegen Corona ausgefallene Event im April 2020 gekauft wurden, ihre Gültigkeit behalten und Fans mit den Eintrittskarten auch Zutritt beim Nachholtermin haben.

Helene Fischer: Legitime Nachfolgerin gibt sich ebenfalls die Ehre

Ebenfalls mit dabei sein wird eine Lokalmatadorin, die in ihrer Heimat als die „neue Helene Fischer“ angepriesen wird: Melissa Naschenweng. Schon für das ausgefallene Konzert im April in Bad Hofgastein war die Kärntnerin als Special Guest für das Vorprogramm vorgesehen - dies wird 2021 nun aller Voraussicht nach ebenfalls der Fall sein.

Dann verfällt der kleine Ort südlich von Salzburg letztlich doch noch in den Ausnahmezustand - denn die Veranstalter erwarten für den Auftritt von Schlagerstar Helene Fischer (35) die „größte Evakuierungsgeschichte“.

Video: Wiedervereinigung zwischen Fischer und Silbereisen Ende Juli?

Fischer-Ex Florian Silbereisen wird am 25. Juli bereits das nächste Schlager-Event im Ersten moderieren. Viele TV-Zuschauer wünschen sich da natürlich einen ganz besonderen Gast:

