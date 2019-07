Helene Fischer: Ist ihr Höhenflug vorbei? Schlagerstar bitter abgestürzt

Helene Fischer hat Glanz und Glamour in Deutschlands angestaubten Schlagerszene gebracht. Doch die Krone der Schlagerqueen scheint zu wackeln. Sie muss einen bitteren Rückschlag einstecken.

München - Helene Fischer (34) schwimmt bislang auf der Welle des Erfolgs. Selbst das US-Magazin "Forbes" adelte die Schlagerkönigin in der Top-10-Liste der bestverdienenden Musikstars der Welt. Auch wenn dieser Erfolg für die internationale Presse vor ein Rätsel stellte. "Helene Fischer, wer?", lautete die Frage. Von dem Superstar hatten im Ausland viele noch nie etwas gehört.

Helene Fischer - bitterer Rückschlag für Schlagerqueen

Nun muss Helene Fischer einen bitteren Rückschlag verkraften. Die Sängerin hat an Sympathie verloren. Das hat das Markt- und Meinungsforschungsinstitut "YouGov" herausgefunden. Die Beliebtheitswerte der Schlagersängerin sind gesunken.

Im vergangenen Jahr bewunderten noch 3,9 Prozent der Befragten den Schlagerstar. Dieses Jahr sind es nur noch 3,18 Prozent. Besonders kurios: Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht liegt vor Helene Fischer (Platz neun) auf Platz sechs. Dabei musste sich Wagenknecht 2018 noch mit Rang neun zufriedengeben. Übrigens: Angela Merkel liegt laut der Umfrage mit 8,86 Prozent auf Platz 3.

Helene Fischer - Warum ist die Schlagersängerin plötzlich nicht mehr so beliebt?

Warum Helene Fischer von den Deutschen nicht mehr so bewundert wird, verrät die Umfrage nicht. Nach der Trennung von Entertainer Florian Silbereisen wurde viel über das Liebes-Aus der beiden spekuliert. Für den Bruder von Florian Silbereisen war vor allem die „heile Welt im Show-Geschäft“. Nun ist Thomas Seitel (34) der neue Mann an der Seite von Helene Fischer. Allerdings hält sich die Schlagersängerin mit offiziellen Statements über ihr Liebesleben zurück. Das feuert natürlich die Gerüchteküche an. Plötzlich steht jede Kurve an ihrem Körper unter genauester Beobachtung. Und obwohl die 34-Jährige sich gerade eine Auszeit gönnt und sich Helene bei ihren Fans rar macht, tauchten Fotos von einer luxeriösen Jacht-Party auf Mallorca auf. Ob sich all das auf die Umfragewerte ausgewirkt hat, ist unklar.

Die neue Single „See You Again“ von Helene Fischer floppte. Der Titel kommt bei ihren Fans nicht so gut an. Bislang wurde der Song rund 1,5 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. Das neue Musikvideo ist weit von ihrem Hit „Atemlos" entfernt.

Top 10 „WORLD‘S MOST ADMIRED“ 2019 Deutschland 1. Michelle Obama 2. Queen Elizabeth II. 3. Angela Merkel 4. Tina Turner 5. Meryl Streep 6. Sahra Wagenknecht 7. Angelina Jolie 8. Helene Fischer 9. Emma Watson 10. Madonna

Quelle: YouGov.de

