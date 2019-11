Helene Fischer und Florian Silbereisen wiedervereint? Das wurde am Samstagabend Wirklichkeit. Auch ihr Outfit stach ins Auge.

Update vom 3. November 2019: Sie ist tatsächlich gekommen! Helene Fischer hat am Samstagabend ihren Ex-Freund Florian Silbereisen in dessen Live-Show überrascht. Und wie! Es flossen Tränen. Es gab fleißige Knuddeleien. Und es wurde auch privat bei den beiden.

Doch nicht nur das Zwischenmenschliche spielte eine große Rolle. Natürlich war Helene Fischer auch als Sängerin und Entertainerin gefragt. Ihr Outfit war dabei ein echter Kracher: Sie trug nur ein knappes, knallenges Top, das den Blick auf ihren durchtrainierten Bauch erlaubte:

+ Helene Fischer auf der Bühne bei „Schlagerbooom 2019“. © dpa / Henning Kaiser

Billig wirkte das aber keineswegs - denn der Blazer sorgte dafür, dass genau die richtige Mischung aus Sex-Appeal, Glamour und Stil entsteht. Das finden auch viele Fans bei Instagram. „Super cool“, „Oh mein Gott wie schön“, schreiben sie zu Fotos. Es bleibt unklar, ob sie das Outfit oder den Auftritt meinten. Natürlich diskutieren die Anhänger aber natürlich vor allem den emotionalen Moment mit Florian Silbereisen. „Ich bin immer noch fix und fertig“ und „*heul*“ heißt es beispielsweise bei Instagram.

+ Was für eine Sängerin, was für ein Outfit. © dpa / Henning Kaiser

Von Helene Fischer sind mehrere Backstage-Fotos aufgetaucht - ein Fan hat ein pikantes Detail bemerkt.

Sensation bei Helene Fischer und Florian Silbereisen? Spekulationen im Internet

Update vom 5. Oktober 2019: Die Schweizer müssen auf die beliebte Florian-Silbereisen-Show „Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest“ bald verzichten (siehe unten). In Deutschland hingegen steigt die Vorfreude bei Fans. Am 2. November steigt die 2019er Ausgabe in der Westfalenhalle in Dortmund. Bereits am Tag davor findet die Generalprobe statt, bei der übrigens ebenfalls Saal-Zuschauer erlaubt sind.

Inzwischen sind einige der Gäste bekannt: Florian Silbereisen wird Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Oli. P, Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Pietro Lombardi und die Kelly Family begrüßen, heißt es vom MDR.

Doch natürlich soll es - das ist Teil der Show - auch wieder Überraschungen geben. Die nicht mal Florian Silbereisen zu kennen scheint. „Mir hat niemand etwas verraten. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, wer mich überraschen wird“, zitiert schlagerfieber.de den Showmaster unter Berufung auf Das Erste.

Helene Fischer als Überraschungsgast bei Florian Silbereisen?

Und natürlich spekuliert das Schlagerportal prompt über den unvermeidlichen Namen: Stattet Helene Fischer ihrem Ex-Freund einen Show-Besuch ab? „Das ehemalige Traumpaar des deutschen Schlagers pflegt weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis und außerdem würde es den Schlagerboom adeln, wenn DER deutsche Superstar mit dabei ist“, unkt die Webseite.

Zeit hätte sie ja vermutlich, die Helene. Zwar steht für Fischer im Oktober noch ein Konzert an, ansonsten aber genießt sie immer noch weitgehend ihre Pause. Diese unterbrach sie unlängst für ein spektakuläres YouTube-Gespräch - ihre Aussagen hauten sogar den Interviewer um.

Bei der "Helene-Fischer-Show" 2019 empfängt Helene Fischer einen eher überraschenden Gast.

Helene Fischer hat Florian Silbereisen in dessen ARD-Show überrascht und zu Tränen gerührt - dann wurde es privat.

Florian Silbereisen: TV-Pleite! Er muss üblen Rückschlag hinnehmen

Unser Artikel vom 23. Mai 2019:

Zürich - Florian Silbereisen (37) muss sich wohl nach der Trennung von Helene Fischer (34) neu sortieren - privat und beruflich. So steht der Schlagerstar und Moderator erstmals als „Traumschiff“-Kapitän vor der Kamera. Eine Überraschung für seine Fans. Allerdings ist Florian Silbereisen nicht nur auf Erfolgskurs.

Silbereisen muss eine weitere Trennung verkraften, wie die Schweizer Illustrierte berichtet. Das Schweizer Fernsehen (SRF) schmeißt demnach seine TV-Show „Schlagerbooom“ aus dem Programm. In der Live-Sendung, die Florian Silbereisen gemeinsam mit seiner Ex Helene Fischer moderierte, standen Schlagerstars aus Deutschland und der Schweiz auf der Bühne.

Florian Silbereisen: TV-Sender schmeißt Schlagerstar aus dem Programm

„Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest“ zeigte SRF erstmals im Oktober 2017. Damals präsentierte Florian Silbereisen die Live-Show in der Dortmunder Westfalenhalle. Gäste waren unter anderem The Kelly Family, Beatrice Egli, Roland Kaiser und Die Höhner.

Nach nur zwei Ausgaben soll nun Schluss sein. Der SRF trennt sich von Florian Silbereisen, heißt es. Aber das ist noch nicht alles. Die Show „Das Adventsfest der 100‘000 Lichter“ wird auch aus dem Programm gestrichen.

Was steckt hinter dem TV-Aus für Florian Silbereisen?

Was steckt hinter dieser drastischen Maßnahme? Ist Florian Silbereisen etwa in der Schweiz kein Quotenbringer? Als Antwort werden „programmplanerische Gründe“ genannt. Deswegen würde der SRF auf den „Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest“ und „Das Adventsfest der 100'000 Lichter“ mit Florian Silbereisen verzichten.

Angeblich hat der Schweizer Sender ein zeitliches Problem. Die Übertragung der Live-Shows würde sich mit der Übertragung eines Ski-Rennens überschneiden, berichten verschiedene Medien unter Berufung auf die Glückspost. Auch finanzielle Gründe werden genannt: „Auch aufgrund der Sparmaßnahmen legen wir den Fokus auf Sendungen, bei denen sich die Formate auf den verschiedenen SRF-Kanälen nicht konkurrieren.“ Scheinbar kam die Sendung bei den Schweizern nicht so gut an. Bereits nach Ausstrahlung der ersten Ausgabe im Schweizer Fernsehen drohte ein Ausstieg, wie die Schweizer Illustrierte berichtet.

+ Florian Silbereisen moderierte „Schlagerbooom - Das internationale Schlagerfest“ 2017. © ARD/SRF

Florian Silbereisen vor dem TV-Aus?

Deutsche Schlagerfans müssen jedoch keine Panik schieben. Der Termin für „Schlagerbooom“ 2019 steht schon lange für dieses Jahr in der Dortmunder Westfalen fest. Die TV-Produktion zu der „größten Schlagershow der Welt“, wie es auf der MDR-Webseite heißt, wird im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen also im Ersten ausgestrahlt.

Die Tickets für die Schlager-Show am 2. November mit Florian Silbereisen sind heiß begehrt. Die 13.000 Fans Karten sind mittlerweile ausverkauft. Jedenfalls sind aktuell keine Tickets mehr über die MDR-Webseite zu haben.

Hat Florian Silbereisen etwa eine Pechsträhne? Für seine Rolle als der neue „Das Traumschiff“-Kapitän an Bord hat er sich einen Glücksbringer ausgesucht - und was für einen. Eine Kollegin erklärte auch, wie er sich am Set verhalten habe.

Wo begann wohl die TV-Karriere von Helene Fischer? Das wurde jetzt ausgegraben - der Anblick könnte manchen verstören.

ml