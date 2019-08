Helene Fischer feiert: Geburstags-Post irritiert ihre Fans - was steckt dahinter?

Helene Fischer feierte am Montag ihren Geburtstag, zuvor herrschte auf ihrem Instagram-Kanal völlige Funkstille. Was steckt tatsächlich hinter diesem Post.

Helene Fischer: Was steckt wirklich hinter ihrem Geburtstagspost?

Update vom 7. August 2019: Helene Fischer hat zwei Monate lang nichts von sich hören lassen. Nun ja, die Schlagerqueen hat ihre eingeschworenen Fans auf diese Funkstille vorbereitet. Doch die 35-Jährige kann es scheinbar nicht lassen bei ihrer selbst verordneten Auszeit zwischendurch etwas zu schummeln.

Helene Fischer meldet sich ziemlich dosiert auf Instagram, wie gerade zu ihrem 35. Geburtstag. Dabei zeigt sich die Sängerin bei aller Liebe zu ihren Fans eher als Geschäftsfrau.

Sie rührt die Werbetrommel für einen Song oder gleich für ihr ganzes Album „Helene Fischer Live - Die Stadion-Tour“, das als Doppel-CD, DVD, Blu-ray und Fan-Edition erscheint. Dabei vergisst der Schlagerstar auch nicht auf eine TV-Sendung mit Konzerthighlights hinzuweisen, die bald im Fernsehen läuft.

Helene Fischer: Fans spekulieren über Geburtstags-Post

Die Follower scheint das kaum zu stören. Nach dem Motto, lieber einen Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach - vergöttern sie weiter ihre Helene. Und natürlich bedankt sich Helene auch bei ihren Fans.

Allerdings lesen einige doch ganz genau, was ihr Idol einen Tag nach ihrem Geburtstag via Instagram schreibt. An einem Wort stören sich die Fans, nämlich „begossen“ - hat die Schlagerqueen tatsächlich ihren 35. Geburtstag begossen, fragt ein Nutzer in den Kommentaren.

„Meintest du nicht genossen (Zwincker-Smiley), aber ich denke, begossen hast du es auch“, schreibt er.

Seine Korrekturanmerkung gefällt nicht jedem. Ein Fan springt sofort für Helene Fischer ein: „Ich glaube, Helene meint schon, was sie schreibt, sonst hätte sie den Beitrag bearbeitet.“

Helene Fischer: Erste Nachricht seit zwei Monaten

Update vom 6. August 2019: Am Montag feierte Schlagerqueen Helene Fischer ihren 35. Geburtstag, Fans kommentierten bereits zahlreiche alte Posts und gratulierten ihr. Währenddessen schien sich Fischer nicht wirklich um ihre Instagram-Follower zu kümmern. Zuletzt hatte sie zwei Monate zuvor einen Post abgesetzt, doch nun die Erleichterung: Einen Tag nach ihrem Geburtstag meldet sich die Sängerin zurück. Unter einem Foto, das sie während einer Tour-Performance zeigt, bedankt sich Helene Fischer für „die unzähligen Glückwünsche“.

„Hallo ihr Lieben, gestern habe ich meinen 35. Geburtstag begossen und mit meinen Liebsten einen wunderschönen Tag verbracht. Da kam das Motto: Lebe, Liebe, Lache nicht zu kurz!“, schreibt Fischer. Auch die Fans hätten dazu beigetragen, daher wünsche sie ihnen weiterhin einen guten Sommer und unzählige Feiern.

Die Nutzer sind begeistert und erleichtert zugleich. „Schön, dass du einen schönen Tag hattest! Ich freue mich so über den Post“, „Du kannst dir nicht vorstellen, wie unfassbar glücklich dein Post mich gerade macht“ und „Freu mich sehr, dass du dich meldest“, schreiben die User. Selbst die „Schwiegertochter gesucht“-Moderatorin Vera Int-Veen kommentiert den Beitrag mit zwei pochenden Herzen.

Helene Fischer: „Happy Birthday mein Engel“ - doch eines ist dieses Jahr ganz anders

Unser Ursprungsartikel vom 05. August 2019: Ob sie sich dieses Jahr ein extra großes Stück Torte gegönnt hat? Helene Fischer hat sich ja schon seit längerem nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen und dürfte ihren Geburtstag dieses Jahr ganz zurückgezogen feiern - vermutlich allerdings im Kreise ihrer Liebsten und vielleicht auch mit der ein oder anderen Leckerei. Denn in ihrem letzten offiziellen Instagram-Post vor einigen Wochen kündigte die Schlagerqueen noch an, sich ab sofort eine Pause zu gönnen, um sich mehr Zeit für ihre Familie und Freunde zu nehmen.

Helene Fischer erster Geburtstag nach Trennung von Florian Silbereisen

Doch im Vergleich zu ihren vergangenen Geburtstagen ist dieses Jahr noch eines ganz anders als gewohnt. Denn in der Vergangenheit konnte Helene ihren Geburtstag stets mit ihrem damaligen Partner Florian Silbereisen verbringen und gemeinsam mit ihm anstoßen. Letzterer feiert seinen Ehrentag nämlich gerade mal 24 Stunden früher als Helene, also nicht am fünften, sondern schon am vierten August.

Florian Silbereisen feiert mit jemand neuem

So wie es aussieht, hat Flori für diese „Party für zwei“ allerdings schon Ersatz beziehungsweise ein anderes prominentes Geburtstagskind gefunden. Statt mit Helene feierte er dieses Jahr nämlich mit seinem Musikerkollegen Ben Zucker, der zwar ein paar Jahre später, aber am gleichen Tag wie Florian geboren wurde. So postete Zucker dieses Jahr auf seinem Instagram-Account ein Bild von den „GeburtstagsBro‘s“, wie er und Silbereisen sich scherzeshalber nennen.

Helene Fischer: Zuckersüße Glückwünsche von ihren Fans

Doch auf Helenes Fans ist Verlass. Die überschütten ihren Instagram-Account nämlich geradezu mit ihren Geburtstagsgrüßen. So wünschen sie der „Königin“, wie sie schreiben, nicht nur alles Gute, sondern hinterlassen ihr auch ganz besonders süße Worte: „Happy Birthday mein Engel! Danke für deine unendliche Liebe, deine Leidenschaft, deine Kraft, deine unermüdliche Kreativität, deinen Mut und für deine ganz besondere Art“, schreibt ein Fan beispielsweise.

Ein anderer meint: „Lass dich feiern und genieß deine Auszeit weiterhin!“ Trotzdem scheinen sich ihre Anhänger schon danach zu sehnen, wieder von Helene zu hören. „Hoffe, du postest heute noch was zu deinem Geburtstag“, schreiben die Fans.

Doch auch wenn ihnen dieser Wunsch wahrscheinlich nicht erfüllt wird, früher oder später wird sich Helene mit Sicherheit wieder zurückmelden - dann zwar ein Jahr älter, aber dafür vermutlich auch in alter Frische.

Helene Fischer - So heißt die Schlagerqueen wirklich

Helene Fischer hat russische Wurzeln, das ist bekannt. Am 5. August 1984 kam Helene Fischer in Krasnojarsk in Sibirien zur Welt. Doch über ihren echten Nachnamen zerbrechen sich viele Fans den Kopf. Im TV hat Helene Fischer allerdings schon längst verraten, wie sie wirklich heißt.

Der Hit „Atemlos durch die Nacht“ (2013) machte Helene Fischer zum Megastar.

Mit einem überraschenden Statement hat Fischerihr Schweigen neulich allerdings für einen kurzen Moment wieder gebrochen. Zuvor hieß es allerdings, der Schlagerstar wäre abgestürzt und seine Fans vor allem wegen eines Details ziemlich enttäuscht.

