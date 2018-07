Unfassbar! Fans von Helene Fischer begeben sich in Gefahr, um Konzert nicht zu verpassen

Helene Fischer sorgte mit ihrem Konzert in Frankfurt für kilometerlange Staus.

Fans von Helene Fischer haben vor dem Konzert in Frankfurt für Chaos auf der A3 gesorgt. Um rechtzeitig da zu sein, begaben sie sich sogar in große Gefahr.

Frankfurt - Lieber mit Strafzettel als ohne Konzert: Um pünktlich zum Auftritt von Schlagerstar Helene Fischer in Frankfurt zu kommen, haben rund 100 Autofahrer ihre Fahrzeuge kurzerhand an der Autobahn 3 geparkt. „Die Autos standen in einer geschlossenen Behelfsabfahrt“, sagte ein Polizeisprecher. Andere Autofahrer ließen ihre Mitfahrer auf der Standspur aussteigen.

Helene-Fischer-Konzert in Frankfurt: Fans laufen über Autobahn

Auch Reisebusse hielten Polizeiangaben zufolge auf der Autobahn an, um Fans aussteigen zu lassen. „Insgesamt rechnen wir mit einer niedrigen dreistelligen Zahl an Menschen, die von der Autobahn zu Fuß zur Arena gegangen sind“, teilte der Sprecher mit. Verletzt wurde demnach niemand, da sich der Verkehr im betroffenen Bereich staute und es nur langsam voranging. Trotzdem sei es zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen.

Kilometerlange Staus wegen Helene-Fischer-Konzert

Helene Fischer hatte am Freitagabend einen Auftritt im Frankfurter Waldstadion. Im Bereich der Arena kam es zu kilometerlangen Staus, wie extratipp.com* berichtet. „Das passiert, wenn ankommende Veranstaltungsgäste auf den Feierabendverkehr treffen“, erklärte der Polizeisprecher. Dass Autos auf der Autobahn abgestellt werden, sei so aber noch nicht vorgekommen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hatte für die Veranstaltung Sonderzüge im Einsatz.

#HeleneFischer #Stadiontour2018



❗Hinweis❗ an die Autofahrer, die in der Behelfsausfahrt der BAB 3 parken:



1. Die Behelfsausfahrt ist kein Parkplatz

2.Die Autobahn ist für Fussgänger tabu

3.Hohe Wahrscheinlichkeit, dass euer Auto nachher abgeschleppt ist — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 20. Juli 2018

Vor einigen Tagen gab Helene Fischer ein Konzert in Wien. Während ihrer Performance sorgte sie bei ihren Fans für einen Schock-Moment.

Lesen Sie auch:

„So schlecht ist die gar nicht“: So fing alles an zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen

Wegen riesiger Nachfrage: Helene Fischer gibt zusätzliches Konzert, das so nicht geplant war

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dpa