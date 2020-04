Donald Trump teilt Helene-Fischer-Video auf Twitter - und nutzt sein Lieblingswort

US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter ein Video von Helene Fischer gepostet. Der mächtigste Mann Amerikas ist von einem Auftritt der Schlagerqueen begeistert.

Washington - Dass Helene Fischer (35) längst über Deutschlands Grenzen hinaus Fans auf der ganzen Welt begeistert, ist bekannt. Doch, dass es die erfolgreiche Schlagerqueen offenbar sogar US-Präsident Donald Trump angetan hat, ist dann doch überraschend.

Donald Trump postet Helene-Fischer-Clip: „Großartig!“

Amerikas mächtigster Mann hat auf Twitter einen Clip geteilt, der in der „Helene Fischer Show“ im Jahr 2017 entstanden ist. Die Schlagerqueen stand damals zusammen mit dem US-amerikanischen Kinderstar Celine Tam auf der Bühne. Die heute 12-Jährige wurde durch die US-Castingshow "America's Got Talent" bekannt und fiel auch Helene Fischer auf. Die holte das Mädchen aus Hongkong auf die Bühne und gab mit Celine im Duett den emotionalen Welthit "You Raise Me Up" (übersetzt: „Du ermutigst mich“) zum Besten.

Mit ihrem stimmgewaltigen und berührenden Auftritt begeisterten die beiden Sängerinnen das Publikum und sorgten für jede Menge Gänsehaut. Offenbar auch bei Donald Trump, der den Clip mit seinem Lieblingswort „Great!“ teilt. „Großartig!" findet er also das Duett von Helene Fischer mit der kleinen US-Amerikanerin.

Helene Fischer als Mutmacherin in der Corona-Krise?

Doch wie ist der US-Präsident überhaupt auf den Auftritt von Helene Fischer, die inzwischen mit Thomas Seitel* liiert ist, aufmerksam geworden? Geteilt hatte den Clip ursprünglich die kanadisch-amerikanische Sängerin Kaya Jones (35). „Weil wir alle gerade ein bisschen Ermutigung gebrauchen können“, schrieb die Musikerin wohl in Bezug auf das Coronavirus, das in Amerika bereits besonders viele Todesopfer forderte - auch zahlreiche Promis sind betroffen*

Offenbar will Trump, der durch die Corona-Krise derzeit vermehrt in die Kritik gerät, seinen Bürgern Mut und Hoffnung machen und versucht es mit diesem emotionalen Post. Kinder kommen ja bekanntlich immer gut an, so möglicherweise die Überlegung des US-Präsidenten. Dass das Mädchen zusammen mit einer deutschen Sängerin auf der Bühne steht, dürfte Trump dabei zusätzlich gefallen haben. Bereits mehrfach berichteten die US-Medien über Deutschland als Vorbild im Umgang mit der Corona-Krise.

In Helene Fischers Geburtsort in Sibirien erinnern sich die Nachbarn noch gut an die Schlagersängerin - hatten jedoch offenbar keine Ahnung von ihrer Berühmtheit.

