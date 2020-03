Anna-Maria Zimmermann schnappt sich Helene-Fischer-Manager: „Höre auf dein Herz“

Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Anna-Marie Zimmermann ist inzwischen eine erfolgreiche Schlagersängerin. Nun hat sie sich den Manager von Schlager-Megastar Helene Fischer geschnappt.

Hamburg - Im Jahr 2005 erreichte sie bei der dritten Staffel von RTLs Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ den sechsten Platz. Nach einer Zwangspause infolge ihres schrecklichen Helikopter-Unfalls im Jahr 2010 ist Anna-Maria Zimmermann (31) inzwischen eine erfolgreiche Sängerin in der Schlagerszene. Ganz so erfolgreich wie Helene Fischer*, die Schlagerqueen schlechthin, ist die 31-Jährige allerdings noch nicht. Das soll sich nur offenbar ändern.

Anna-Maria Zimmermann schnappt sich Helene Fischers Manager

Denn wie Zimmermann auf Facebook verkündet, hat sie sich nun den Manager von Florian Silbereisens Ex-Freundin geschnappt. Die Rede ist nicht von einer privaten Beziehung, sondern von einer beruflichen Zusammenarbeit. Künftig wird auch sie vom Künstlermanagement Uwe Kanthak in Hamburg betreut. Die Neuigkeiten, verkündete die Sängerin am Montagabend mit Herz-Emojis auf Facebook. „Wenn Du nicht weißt, ob du auf den Kopf oder den Bauch hören sollst: Höre auf dein Herz. Es liegt direkt dazwischen und hat meistens Recht“, schrieb sie mit einem Link zu einem Artikel, wonach Uwe Kanthak Anna-Maria Zimmermann als Exklusivkünstlerin gewinnen konnte. „Ich freu mich auf ALLES was kommt. Dickes Küsschen nach Hamburg“, fügt Zimmermann hinzu.

Neuer Manager hat zahlreiche Top-Künstler unter Vertrag

Kanthak gehört bekanntlich zu den erfolgreichsten Managern der Branche. Neben Vicky Leandros, Tim Peters oder den Prinzen hat er eben auch Helene Fischer, eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen aller Zeiten, unter Vertrag. Ob er Anna-Maria Zimmermann nun zu ähnlichem Erfolg führen kann? Zumindest darf man hoffen, dass die Sängerin jetzt langfristig das richtige Management gefunden hat. Erst im Februar 2019 war Zimmermann zu Christine Knoche gewechselt, nachdem sie sich von ihrem langjährigen Manager Jan Mewes getrennt hatte. Nun wechselt sie nach nicht einmal einem Jahr erneut.

Kanthak war selbst kürzlich in die Schlagzeilen geraten, nachdem sich Schagersängerin Michelle von seinem Management getrennt hatte. Hintergrund sind Gerüchte um einen angeblichen Eklat mit Tochter Marie Reim, die ebenfalls bei Kathak unter Vertrag steht.

Auch eine große Nummer in der Schlagerszene ist Beatrice Egli, die gerade in einem gewagten Top bei den Swiss Music Awards für Aufsehen sorgte. Vanessa Mai dagegen sorgte mit einer Rache-Aktion bei der ProSieben-Show „Alle gegen Einen“ für Kritik.

va

