Frank Otto: Das sagt er zu Hochzeitsplänen mit Nathalie Volk

Hamburg - Liebe kennt keine Grenzen. Auch beim Alter. Deshalb könnten bei Frank Otto und Ex-GNTM-Teilnehmerin Natalie Volk bald die Hochzeitsglocken läuten.

40 Jahre Altersunterschied ändern nichts an seiner Liebe zu Nathalie Volk (20). Medienunternehmer Frank Otto (59) ist sich sicher: „Nathalie ist keine Midlife-Crisis - die habe ich längst hinter mir.“

Angesprochen auf Hochzeitspläne erklärte der Sohn des Versandhaus-Gründers Werner Otto (1909-2011): „Das ist alles möglich, ja.“ Der Altersunterschied zwischen seinem Vater und dessen Frau sei „ebenfalls riesengroß“ gewesen. „Diese Situation ist bei uns also kein Einzelfall.“ Sein Vater heiratete im Alter von 54 Jahren seine dritte Ehefrau Maren, rund 30 Jahre jünger, Frank stammt aus der zweiten Ehe.

„Wir haben keine Eile“

Frank Ottos Freundin Nathalie hat es jedoch nicht eilig, in den Ehehafen einzulaufen: „Wir haben keine Eile, ich bin zufrieden so, wie es ist.“

Laut einem Bericht der Gala lernte sich das Paar vor zwei Jahren bei der Charity-Veranstaltung "ImPose Award" in Hamburg kennen. Während Nathalie Volk 2014 den vierten Platz bei Germany‘s Next Topmodel holte, ist der millionenschwere Versandhausgründer-Erbe Frank Otto eher öffentlichkeitsscheu. Bei dem ungleichen Paar hat Model Nathalie die Zügel fest in der Hand.

