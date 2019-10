Nennt er sie so auch im Schlafzimmer? Heiner Lauterbach mit kuriosem Spitznamen für seine Liebste

Heiner Lauterbach hat einen besonderen Spitznamen für seine Frau. „Schatz“ ist dem Schauspieler wohl etwas zu gewöhnlich.

München - „Schatz“, „Liebling“, „Mäuschen“ oder „Schnecke“ - für seine bessere Hälfte hat Mann oder Frau häufig viele nette Spitznamen. So ist es auch bei Heiner Lauterbach. Der Schauspieler hat für seine Viktoria ebenfalls einen Tiernamen ausgewählt. Doch der ist dann doch etwas außergewöhnlich.

Viktoria Lauterbach ist aus Sicht ihres Mannes Heiner wohl gefährlicher als sie aussieht. Der 66 Jahre alte Schauspieler nannte seine zierliche Gattin am Montag „Rottweiler“.

Heiner Lauterbach mit besonderem Spitznamen - Er nennt seine Frau „Rottweiler“

Ohne sie wäre das Online-Schulungs-Projekt Meet Your Master, das Lauterbach in München vorstellte, nicht so weit gekommen. „Diese Leute unter einen Hut zu kriegen - da musste ich meinen Rottweiler von der Leine lassen: Viktoria, die setzt sich durch.“

Die Online-Lernplattform ist nach Angaben Lauterbachs seit Sonntag im Netz. Größen ihres Fachs wie Star-Koch Alfons Schuhbeck, Opern-Star Jonas Kaufmann, Filmemacher Til Schweiger, Filmproduzent Nico Hofmann, Bestseller-Autor Sebastian Fitzek und Lauterbach selbst bieten Online-Tutorials an - für je 89 Euro.

dpa