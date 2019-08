Heidi Klum zeigt sich, wie Gott sie schuf - „Leute rasten aus“

So viel wie auf diesem Instagram-Bild hat Heidi Klum selten gezeigt.

Heidi Klum sieht nur Wasser, die User hingegen blicken auf „Hans und Franz“, nachdem das Model gänzlich auf einen störenden Bikini verzichtet hat.

„Ich sehe was, was du nicht siehst“ à la Heidi Klum: So sieht es wohl aus, wenn das Model das bekannte Kinderspiel mit ihren Fans imitiert. Denn während Heidi bei einem Yacht-Ausflug ganz scheinheilig vorgibt, sie sehe nur Wasser, fällt der Blick der User sofort noch auf etwas ganz anderes. Denn Heidi hat jetzt noch tiefer blicken lassen, als sie es sonst schon tut. Dabei fing alles doch ganz harmlos an.

Heidi Klum: So stolz präsentiert sich die frisch gebackene Ehefrau

Fast züchtig zeigt sich Heidi noch zu Beginn ihrer Instagram-Post-Serie. So liegt das deutsche Model anfangs noch - man sehe und staune - vollständig bekleidet an Deck ihrer Luxusyacht. Und das, obwohl sich Heidi sonst doch so gerne im knappen Outfit präsentiert - letztens hüpfte sie zum Beispiel noch oben ohne über Deck.

Dieses Mal trägt sie einen verspielten bunten Maxirock samt passender Bluse dazu. Dennoch ist es ihr wahrscheinlich liebstes neues Accessoire, auf das Heidi den Fokus lenken will, denn ganz stolz hält sie ihren Ehering in die Kamera.

Nach süßem Ehering-Post zeigt sich Heidi wieder freizügig wie immer

Doch nur eine knappe Stunde später veröffentlicht Heidi einen weiteren Post. Ihr Outfit von vorher hat sie auf dem neuen Bild längst abgelegt. Stattdessen sitzt sie nun ganz so, wie Gott sie schuf, an Bord. Das Haar ist von einer sanften Luftböe leicht zerzaust.

Lediglich ein Handtuch hat sich Heidi umgewickelt, doch das scheint vom Bordwind verweht geworden zu sein. Denn was von Heidi ursprünglich entweder als Sichtschutz oder bewusst ausgewählte Provokation gedacht war, ist mittlerweile komplett verrutscht. So bedeckt das Handtuch auf dem Post nicht mal mehr ganz das untere Drittel von Heidi Brust. „Alles, was ich sehe, ist WASSER“, kommentiert das Model ihr Bild - die User wiederum sehen das Bild ganz unterschiedlich.

User reagieren empört auf freizügigen Heidi-Post

„Muss sowas wirklich sein?“, schimpfen Heidis Fans auf Instagram über die stets mehr als nur freizügigen Posts des Model, von denen sie langsam genug zu haben scheinen. „Oh man Heidi, reicht doch langsam“, so weitere genervte User. Viele wundern sich außerdem, „welche Intention“ Heidi mit ihrem aktuellen Post denn eigentlich verfolge und „ob ihre Kids das genau so cool finden“.

„#nippelalarm“, kommentieren andere und ahnen bereits, dass der mediale Aufruhr nach Heidis Post nicht weit weg sein kann. „Leute rasten aus in 3..2..1..“, prophezeien die Fans bereits. Und scheinen damit Recht zu haben.

Heidi Klums treue Fans loben das Model

Neben Empörung und Kritik hat Heidi auch wesentlich schmeichelhaftere Worte zu ihren Bilder lesen dürfen. So verteidigen ihre Fans sie und loben „alles richtig gemacht, wenn ich mit 46 so ein Foto von mir posten kann.“ Dem pflichten auch andere bei: „Ich wäre froh, wenn ich in dem Alter solche Bilder von mir hätte“, schreiben sie und finden „sieht doch super aus.“ Ohnehin sei die Hauptsache, dass es Hans und Franz - wie Heidi ihre Brüste liebevoll nennt - gut gehe.

Dass die 46-Jährige aber wirklich nicht mitgekriegt hat, dass diese beiden bereits aus dem Handtuch blitzen und stattdessen wirklich nur Wasser gesehen hat, bleibt fraglich. Schließlich ist sie ja nicht nur Topmodel, sondern auch Meisterin der Provokation.

Das bewies Heidi zum Beispiel bereits vor Kurzem, als sie ein kurioses Bettfoto mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz veröffentlichte. Die beiden sind ja seit Anfang August offiziell Mann und Frau, allerdings wird spekuliert, ob sie sich möglicherweise bald ein drittes Mal das Ja-Wort geben.