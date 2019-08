Oliver Pocher stichelt gegen Heidi Klum und Sylvie Meis - Promis feiern den Comedian

Mit einem Urlaubs-Foto sorgt der Comedian Oliver Pocher derzeit für Aufsehen. Darauf zeigt er sich in lasziver Pose im Meer. Ein Seitenhieb auf zwei Berühmtheiten.

Bahamas - Oli Pocher (41) ist gerade im Urlaub auf den Bahamas. Auf seinem Instagram-Account lässt er seine Fans daran teilhaben. So postete er zum Beispiel Bilder vom berühmten „Pig Beach“, wo er und ein kleines Schwein gerade Richtung türkisblauem Wasser laufen. Der „Pig Beach“ ist eine Insel auf den Bahamas, auf der es eine Kolonie von schwimmenden Wildschweinen gibt. Der Strand ist sehr beliebt bei Touristen.

Auf drei anderen Fotos räkelt sich der deutsche Komiker dagegen lasziv im Meer. Die Augen sind geschlossen, mit seinen Händen fährt er sich durch die Haare. Der Oberkörper ist frei. Ein recht ungewöhnliches Verhalten für den Comedian und definitiv keine natürliche Pose. Was die Bilder bedeuten sollen, löst der 41-Jährige unter dem Post direkt auf.

Oli Pocher postet Fotos aus dem Urlaub - Seitenhieb gegen Heidi Klum und Sylvie Meis

„Mir ist es besonders wichtig auf Instagram so natürlich wie möglich und ungestellt rüber zu kommen!“, schreibt Oli Pocher sichtlich ironisch. Gegen wen er mit dieser Aussage konkret stichelt, wird durch die Hashtags unter dem Bild deutlich. „#SylvieMeisWäreStolzAufDieseFotos“ und „#HeidiKlumLitzWürdeDasAuchGefallen“ - ein deutlicher Seitenhieb auf das bekannte Model Heidi Klum und die niederländische Moderatorin Sylvie Meis, die beide regelmäßig mit recht offenherzigen Bildern für Schlagzeilen sorgen.

Die Fans von Oli Pocher feiern den Komiker für seine Aussage: „Damit es Heidi gefällt, fehlt leider der Nippelblitzer“, schreibt eine Nutzerin amüsiert. „Auch wenn andere deinen Humor scheisse finden, ich feier den“, heißt es von einem anderen. Auch prominenten Kollegen scheinen die Bilder zu gefallen. So schreibt Comedian Matze Knop „Geiler Typ“ unter das Foto. Radsportlerin Denise Schindler findet Oli Pocher „unwiderstehlich“ und auch von RTL-Moderatorin Nazan Eckes gibt es einen Lachsmilie.

Oli Pocher stichelt gegen Heidi Klum und Sylvie Meis - Schon vorher sorgte er für Schlagzeilen

Dass Oli Pocher gerne mal öffentlich seine Meinung sagt, ist keine Seltenheit. Oft nutzt er dafür auch seine Social-Media-Accounts bei Instagram oder Twitter. Erst Anfang August teilte er auf Instagram ein witziges Babybauch-Foto mit seiner Freundin Amira Aly, unter dem er sich zynisch über den Rassismus-Eklat von Schalke-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies äußerte: „Ich werde mein Amt nun für 3 Monate ruhen lassen und mit falschem Pass nach Gambia reisen und mich dann mit Günther Klum, Clemens Tönnies, Willi Herren und den Ethikrat des DFB über die weitere Vorgehensweise verständigen“, schrieb Oli Pocher.

Auf Twitter legte sich Oliver Pocher nach dem schrecklichen Tod eines Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof mit der AfD-Politikerin Alice Weidel an. Sie hatte kurz nach der Tat dazu aufgerufen, die Willkommenskultur in Deutschland zu hinterfragen. „Die Herkunft des Täters mit dieser Straftat in Verbindung zu bringen, um hier rechtspopulistische Weisheiten zu verbreiten ist einfach nur dumm und ekelhaft“, schrieb der Komiker daraufhin.

