Heidi Klum und Tom Kaulitz: Instagram-Post war offenbar Hinweis auf heimliche Hochzeit

Update vom 4. Juli 2019, 16.13 Uhr: „Von einer verlässlichen Quelle“ will die „Bunte“ erfahren haben, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz bereits am 22. Februar 2019 in Kalifornien geheiratet haben. Der „Golden State“ sei der einzige Staat in den USA, in dem es heimliche Hochzeiten gebe.

Das Magazin berichtet auch von einem heimlichen Hinweis durch das Supermodel. Denn Klum habe am mutmaßlichen Hochzeitstag ein Foto des Paares gepostet, das sie und Kaulitz in bester „Susi und Strolch“-Manier beim Spaghettischlürfen zeigt. Dazu schrieb sie „Heute vor einem Jahr...“ - ein Hinweis auf den Beginn ihrer Liebe genau ein Jahr zuvor.

Am Abend des 22. Februar 2019 dinierte das offenbar frisch angetraute Ehepaar in dem chinesischen Restaurant „Mr. Chow“ in Los Angeles. Beim Verlassen des Lokals wurden Heidi und Tom sogar von Paparazzi abgelichtet, jedoch schien niemandem der besondere Anlass des Restaurantbesuchs aufgegangen zu sein.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Haben sie heimlich geheiratet? Foto könnte die Wahrheit verraten

Update vom 4. Juli 2019, 13.31 Uhr: Sind Heidi Klum und Tom Kaulitz schon lange verheiratet? Das Model postete am Mittwoch ein „Liebesbild“ in ihrer Instagram-Story, das einen überglücklichen Tom zeigt. Liebevoll hält Klum das Gesicht des Musikstars in den Händen, der sie regelrecht beseelt anlächelt. Das muss Liebe sein! Dazu schreibt Klum „Happy Face“ mit einem Herzchen. Harmonischer kann es zwischen Frau und Mann gar nicht laufen.

Für dieses Glück muss man natürlich nicht verheiratet sein, aber dass Klum ausgerechnet am Tag, an dem Meldungen über eine geheime Hochzeit in den Medien kursieren, so ein Foto postet, ist schon verdächtig und möglicherweise eine indirekte Bestätigung. Aber das ist natürlich derzeit reine Spekulation ...

+ Tom Kaulitz und Heidi Klum könnten schon verheiratet sein. Es gibt Gerüchte um eine heimliche Hochzeit. Was verrät dieses Foto? © Screenshot Instagram/Heidi Klum

Heidi Klum und Tom Kaulitz schon verheiratet? Gerüchte um heimliche Hochzeit

Update vom 3. Juli 2019: Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) sollen bereits im Februar heimlich geheiratet haben, berichtet die Bunte. Seit Wochen kochte die Gerüchteküche um einen bevorstehenden Hochzeitstermin von der GNTM-Jurorin und dem Musiker. Immer wieder tauchten Hinweise auf, dass die beiden ein Ehepaar seien. Nun scheint der Trubel um das Eheglück der beiden möglicherweise gelüftet zu sein.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sollen am 22. Februar 2019 geheiratet haben, schreibt das Promi-Magazin. Die Hochzeit soll laut Bunte in einem Gerichtsgebäude in Beverly Hills stattgefunden haben. Dieses soll mit dem Auto nicht einmal 20 Minuten von Heidis und Toms Villa entfernt sein und alles andere als Star-Glamour und Romantik versprühen. Das Blatt schreibt von „schäbigen Holztüren“, dunkelbraunem Steinfußboden und einem Kiosk für Heiratslizenzen. Im Hochzeitsraum sollen weiße Plastikvorhänge und eine vierstöckige Plastikhochzeitstorte für den Trash-Flair sorgen. Dennoch würden sich genau an diesem unglamourösen Ort regelmäßig Stars das Ja-Wort geben. Auch Heidi Klum und Tom? Für Heidi Klum wäre es die dritte Ehe.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Hochzeit etwa schon am Wochenende? Detail auf Foto lässt Fans spekulieren

Unsere News vom 27. Juni 2019: Capri - Wer anfangs noch einen PR-Gag hinter dem Rumgeturtel von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) vermutet hat, dürfte wohl langsam ins Zweifeln kommen. Seit mehr als einem Jahr sind die beiden nun ein Paar und präsentieren sich auf Instagram verliebt wie am ersten Tag. Dass es den Turteltauben trotz 17 Jahre Altersunterschied wirklich ernst ist, beweist ihre bevorstehende Hochzeit. Offiziell verriet Heidi jedoch nur, dass sie ihren Tom heiraten werde, nicht jedoch wann und wo die Hochzeit stattfinden wird.

Medien und Fans spekulierten zwischen Heidis Heimatort Bergisch-Gladbach, Los Angeles und der italienischen Sonneninsel Capri, wo die beiden einen heißen Liebesurlaub verbrachten. Auch die Gästeliste sorgte immer wieder für Gesprächsstoff, ein Promi wurde scheinbar ausgeladen.

Video: Ein Insider über Heidi Klum: Sie ist längst mit Tom Kaulitz verheiratet

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Hochzeitsgerüchte wegen Kissen

Jetzt heizte die Model-Mama erneut die Gerüchteküche an, als sie sich in einem Hotelbett verschlafen mit einem Kissen vorm Gesicht zeigt. Die bestickte Aufschrift darauf: „Buonanotte“, also „Gute Nacht“ auf Italienisch. Befinden sich die GNTM-Jurorin und ihr Verlobter also vielleicht schon auf Capri und heiraten spontan? Die Fans sind sofort am Spekulieren: „Also doch Capri“, vermutet einer, während ein anderer sie fragt: „Hochzeit dieses WE?“ Einer findet lediglich: „Da siehst Du bissl gruselig aus ...“

Heidi Klum und Tom Kaulitz verbringen vor Hochzeit viel Zeit miteinander

Ob Hochzeit oder nicht - fest steht: Heidi und Tom verbringen gerade schöne Tage zusammen.