„Heiße Söckchen“ - macht sich Heidi Klum hiermit lächerlich?

Heidi Klum ist wohl eine Perfektionistin, wenn es um ihren Look geht. Mit einem Instagram-Post verstört sie jedoch aktuell ihre Fans. Was ist passiert?

München - Ist das crazy oder einfach nur saucool? Heidi Klum hat einen Mini-Clip auf Instagram gepostet und die Reaktion ihrer Fans lässt nicht lange auf sich warten. Dabei ist es vor allem ein Detail, das ihren Followern auf den ersten Blick sofort ins Auge sticht.

Heidi Klum: Peinlicher Fashion-Fauxpas?

Heidi Klum (46) sitzt mit übereinandergeschlagenen Beinen auf einem blauen Polstermöbel. Und da der GNTM-Star einen recht schillernden Space-Look-Mini trägt, ist von denen ziemlich viel zu sehen.

Die Dreifach-Mama grinst über das ganze Gesicht und wackelt mit den Schultern. Das Mini-Video ist offensichtlich mit der Instagram-App „Boomerang“ geschossen und läuft in Endlosschleife.

„Shake it Baby“, kommentiert Heidi Klum den Post knapp. Ans Ende setzt die 46-Jährige noch ein Emoji mit einem verrückten Gesicht plus ein Herz. Nach dem Motto: wild, verrückt und „gute Laune“.

Der Post sorgt jedoch für unerwartete Reaktionen. Statt einfach nur über ihr Idol zu lachen oder sich von dem Grinse-Gesicht anstecken zu lassen, steigen eigene Fans in ein anderes Thema ein: die transparenten Fischnetz-Söckchen in High Heels!

Macht sich Heidi Klum in ihrem Alter lächerlich?

Diese Kombi war lange Zeit, wie auch „weiße Socken in Sandalen“, ein absolutes Mode-No-Go. Socken oder Söckchen in offenen Schuhen gingen gar nicht. Der Fashion-Fauxpas wandelte sich vor ein paar Jahren in einen Trend. Erst war es nur ein abgefahrener Streetstyle, dann schickten Designer ihre Models in Söckchen und High Heels über den Laufsteg. Wie gesagt, vor ein paar Jahren war das schon mal heiß. Bringt etwa Heidi Klum diesen Socken-Trend wieder richtig zum Laufen? Ihre Bewunderer verstört der Look jedenfalls: Die einen applaudieren mit „heiße Söckchen“, „super Sockenstyle“ oder ganz knapp „die Socken“. Ein anderer Teil ist eher skeptisch und rümpft das Mode-Näschen. „Sind Fischnetz-Socken und High Heels wieder das große Ding“, fragt einer gleich. „Diesen Sockentrend werde ich wohl nie verstehen“, kommentiert ein User. „Diese Socken und diese Schuhe - würg - ist das hässlich“, ist auch zu lesen. Gerade erst hatte ein Outfit von Heidi Klum für Wirbel gesorgt. Ihr durchsichtiger Rock auf dem Laufsteg dagegen sorgte für Beifall aus der Community. Ein ganz neues Video veranlasst ihre Community sogar dazu, die eine Frage zu stellen.

Heidi Klum - Kratzer als Fashion-Ikone? #Fotofail

Ob Heidis Look die Modewelt inspiriert, wird sich zeigen. Vielleicht hat das Image von Heidi Klum als Fashion-Ikone einen kleinen Kratzer bekommen. Der GNTM-Chefin dürfte das wohl herzlich egal sein. Für einige ihrer Fans sind die Söckchen auch nicht der Rede wert. Sie rätseln über ein anderes Detail. Wurde bei dem Video etwa geschummelt? Sind diese Endlos-Beine gefakt? Die Aufnahme nachbearbeitet? Der Grund: Die linke Hand von Heidi Klum sieht merkwürdig aus. Ein Finger - ausgerechnet der Ringfinger - scheint am Gelenk abgeschnitten zu sein. „Fehlt da ein Finger??“ und „Wo ist der halbe Ringfinger?“. Und tatsächlich, irgendwie sieht die Hand eigenartig aus. Da drängt sich natürlich ein Verdacht auf: „Beim Beine-Bearbeiten den Ringfinger vergessen!?“

