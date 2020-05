Heidi Klum postet privates Foto: Fans können nicht glauben, was Tom mit ihr im Bett macht

Heidi Klum teilt erneut ein privates Bett-Foto. Was Tom Kaulitz dabei gerade mit ihr macht, können ihre Fans kaum glauben. „Würde mein Mann nie machen“, wird neidisch zugegeben.

Heidi Klum* hat mal wieder ein privates Foto auf Instagram* geteilt.

Zusammen mit Tom Kaulitz liegt das Topmodel im Ehebett.

liegt das Topmodel im Ehebett. Was ihr Ehemann gerade bei ihr macht, können ihre Fans kaum glauben.

Los Angeles - Auch rund zehn Monate nach ihrer Hochzeit schweben Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz* (30) offenbar auf Wolke sieben. Kaum ein Tag vergeht, an dem das deutsche Topmodel, das gerade das Finale der 15. GNTM-Staffel gemeistert hat, kein Foto oder Video von ihrer Turtelei mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen postet. So auch am vergangenen Sonntag.

Heidi Klum postet Bett-Foto mit Tom Kaulitz

Ein weiteres Mal teilt die Vierfach-Mama einen Schnappschuss aus dem Ehebett mit ihren rund 7,4 Millionen Followern auf Instagram. Einige erinnern sich vielleicht noch an ein Bett-Foto, bei dem die Fans ein pikantes Detail im Hintergrund erkannt haben wollten.

Heidi Klum: Fans können nicht glauben, was Tom gerade mit ihr im Bett macht

Diesmal sorgt an Heidis privatem Einblick aber etwas ganz anderes für Verwunderung. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild liegt Heidi Klum eingekuschelt in ihrer Bettdecke und strahlt in die Kamera. Neben ihr ist Tom Kaulitz zu erahnen, von dem nur die Haare und Arme im Bild zu sehen sind.

Heidi Klum: Tom Kaulitz lackiert ihr die Fingernägel

Was er gerade bei seiner Ehefrau macht, sorgt für etliche neidische Kommentare bei den Fans. Der Gitarrist der einstigen Teenie-Band „Tokio Hotel“ lackiert seiner Liebsten nämlich gerade tatsächlich die Fingernägel. „Sunday morning manicure“, hat die 46-Jährige zu ihrem Schnappschuss kommentiert.

Heidi Klum: Follower neidisch - „Würde mein Mann nie machen“

„Was für ein Mann“,“Du glückliche“, „Das muss Liebe sein“ oder „Ich brauche einen Freund“, ist in unzähligen Kommentaren zu lesen. Viele beneiden die 46-Jährige um ihren fürsorglichen Ehemann. „Hätt‘ ich auch gern“, schreibt eine Userin. „Das würde mein Mann niieee machen. Ich bin neidisch“, gibt eine andere zu. Auch dieser Fan kann da nur zustimmen: „Tom ist unglaublich“. Eine andere ist sogar der Ansicht, jede Frau bräuchte einen Tom in ihrem Leben. „Hast ihn gut erzogen“, lobt dieser Fan.

Na, ob dieses Kompliment auch bei Tom so gut ankommt? Jedenfalls scheint der 30-Jährige seine Heidi tatsächlich auf Händen zu tragen.

Kürzlich zeigte Heidi Klum ein uraltes Foto von sich, auf dem sie ihrer ersten GNTM-Entdeckung ähnlich sieht. Selten ist Heidi Klum von der Rolle - in dieser Casting-Show aber doch.

va

