Promi-Gast packt bei „Grill den Henssler“ zu Heidi-Klum-Hochzeit aus - TV-Koch zieht bösen Vergleich

Bei der Sendung „Grill den Henssler“ wurde diesmal Tom Kaulitz „gegrillt“ - und das, obwohl dieser gar nicht Teil der Show war.

Köln - Am Wochenende startete die Sendung „Grill den Henssler“ nach einigen Jahren Pause erneut. In dem VOX-Format treten verschiedene Prominente gegen den TV-Koch Steffen Henssler an. Eine Jury entscheidet, wer besser gekocht hat - der Henssler oder das Promi-Team.

Beim Staffel-Start traten der Sänger Sasha, die Schauspierlerin Valentina Pahde und der ehemalige Fußballprofi Mario Basler gegen Henssler an. Um den Amateur-Köchen die Aufgabe etwas zu erleichtern, unterstützte sie ein Profi. Am Sonntag kochte der Zwei-Sterne-Koch Juan Amador mit den Prominenten.

Steffen Henssler lästerte über Tom Kaulitz

Während die Kandidaten in der Sendung schnippeln, brutzeln und hacken, versucht Moderatorin Annie Hoffmann, ihnen spannende Anekdoten und Geheimnisse zu entlocken. So sprach sie an, dass Sasha auf der Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz zu Gast war.

„Schön war das“, sagte Sasha daraufhin sofort. Steffen Henssler sieht die Ehe-Schließung der beiden offenbar weniger romantisch. „Ach ja, sie hat ja diesen Gammel geheiratet“, wetterte er, „Ich meine, der sieht aus, ey. Wenn der vorbeiläuft, würdest Du doch sagen: ‚Hier ist ein Euro, Junge‘.“ Das Publikum lachte und applaudierte für Hensslers bissigen Kommentar.

Steffen Henssler: „Sie hat diesen Gammel ja geheiratet“

Moderatorin Annie Hoffmann war deutlich interessierter, mehr über die Hochzeit zu erfahren. Sie sei auch ein wenig „neidisch“ auf Sasha, da er bei der Traumhochzeit dabei war. „Wir sind ja unter uns - erzähl mir alles“, sagte sie. Sasha sagte, dass Heidi und Tom sich von ihm gewünscht hätten, dass er einen Song auf der Feier performt. Er sang das Lied „Du fängst mich ein“ für das frisch vermählte Paar. Die beiden hätten dazu ihren First Dance - den Hochzeitstanz - getanzt, so Sasha.

Neben den Gesprächen über Promis in Gammeloutitfs geht es ja bei „Grill den Henssler“ ja eigentlich ums Kochen. Bewertet werden die Gerichte der Teilnehmer von einer Jury. Rainer Calmund, Miriam Boes und Christian Rach durften am Sonntag die Kochkünste beurteilen. Vor einiger Zeit wurde diskutiert, ob Rainer Calmund und Miriam Boes weiterhin in der Jury sitzen sollen.

Währen die Sendung von Steffen Henssler am Sonntag wieder startete, beendete eine VOX-Moderatorin ihre Zusammenarbeit mit dem Sender. Nina Bott moderiert in Zukunft nicht mehr die Sendung „Prominent“.