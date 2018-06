Heidi Klum entblößt sich - Die GNTM-Chefin hat absolut nichts an

Heidi Klum (45) postet Nacktfoto bei Instagram! Die GNTM-Chefin hat absolut nichts an. Was die Fans dazu sagen? Alle Infos hier.

Bergisch Gladbach - "Germanys next Topmodel"-Chefin Heidi Klum feierte erst kürzlich ihren 45.Geburtstag, wie extratipp.com* berichtet. Das ehemalige deutsche Topmodel dankte einer Person ganz besonders: Ihrem neuen Lover Tom Kaulitz (28). Tom wurde durch die deutsche Band "Tokio Hotel" einer größeren Öffentlichkeit bekannt und schnappte sich vor einigen Monaten Heidi Klum. Heidi postete also an ihrem Geburtstag ein Foto von sich und dem Tokio-Hotel-Star.

+ Germany's Next Topmodel - Finale in Oberhausen: Heidi zeigt sich sexy im Body. © picture alliance / Marcel Kusch/

GNTM-Chefin Heidi Klum: Das waren die Männer an ihrer Seite

Toms Bruder Bill Kaulitz findet den hohen Altersunterschied zwischen Heidi und Tom unbedenklich. "Love you lots! happy birthday", kommentierte Bill auf seinem Instagram-Profil. Aufmerksamkeit ist die 45-Jährige aus Bergisch Gladbach gewohnt. Und vielleicht fällt es Heidi Klum einfach schwer, ein Leben außerhalb des Scheinwerferlichts auf dem Roten Teppich zu führen. Ihr Männerverschleiß in den letzten Jahren liest sich so:

1997 heiratete Heidi Klum den australischen Starfriseur Ric Pipin. Trennung 2002.



Danach hatte Heidi eine Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore. 2004 kam die erste Tochter von Heidi zur Welt.

Schon 2005 der nächste Mann: Heidi heiratete den britischen Sänger Seal. Mit ihm hat die GNTM-Chefin zwei Söhne. Die Trennung folgte Anfang 2012.

2014-2017 sah man Heidi Klum an der Seite des 13 Jahre jüngeren Kunsthändlers Vito Schnabel.

Seit Mai 2018 ist Heidi Klum offiziell die frau an der Seite von Tom Kaulitz, der ebenfalls ein paar Jahre jünger ist als die Klum.

GNTM-Chefin Heidi Klum zeigt sich nackt bei Instagram

Wohin die Liebe eben hinfällt. Derzeit zeigt das Promi-Paar Klum&Kaulitz der ganzen Welt, wie glücklich man ist. Besonders Heidi Klum scheinen die Schmetterlinge im Bauch zu beflügeln. Bei Instagram gab es in den letzten Wochen immer wieder sehr freizügige Fotos (hier ein Oberweiten-Foto).

+ Heidi Klum zeigt sich bei Instagram immer wieder sehr freizügig. © Screenshot Instagram Bei 4,7 Millionen Followern bei Instagram sollte man sich zweimal überlegen, was man postet. Ob Heidi Klum das neueste Nacktfoto also ganz bewusst veröffentlicht hat, gilt als wahrscheinlich. Die 45-Jährige liegt völlig hüllenlos auf einem Fell. Es könnte auch ein Teppich sein. Interessiert aber sowieso niemand, denn: Die Fans bekommen jede Menge Po und Brust der GNTM-Chefin zu sehen. Heidi selbst schreibt neben das Foto, das schon ein paar Jahre zurückliegen dürfte: "Chillin". Natürlich sorgt dieser freizügige Anblick bei den Fans für eine Flut an Kommentaren. "5 Sterne plus. Würde dich auch heiraten", schreibt Volker. "OMG", "Hammer" oder "Wunderschöne Frau" sind Kommentare, die immer wieder zu lesen sind.

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 14, 2018 um 12:13 PDT

GNTM-Chefin Heidi Klum: Kritik von Fans an Nacktfoto

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Anna meint: "Warum postest Du Nacktfotos? Schämst Du Dich nicht?" Andere User bei Instagram finden die Fotos teilweise sogar "lächerlich". Doch mit Neid dürfte das ehemalige Topmodel gut umgehen können. Der ständige Erfolg gibt der 45-Jährigen Recht. Gerade laufen weltweit die Trailer zum neuen Kinofilm "Ocean's Eight". Auch Heidi Klum wird im Kinofilm zu sehen sein. Einen Trailer postete sie ganz stolz auf ihrem Instagram-Profil. Der Beweis, dass Heidi Klum große Aufmerksamkeit auch angezogen bekommt.

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 14, 2018 um 5:17 PDT

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.