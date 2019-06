Heidi Klum postet neuen Look nach Peinlich-Video - Fans wundern sich über Detail auf ihrer Brust

Ist Heidi Klum ihr Peinlich-Video vielleicht doch etwas unangenehm? Jedenfalls legt sie jetzt auf Instagram nach - und zeigt sich mit neuer Frisur. Zur Ablenkung?

Los Angeles - Es ist das vielleicht peinlichste Heidi-Klum-Video ever: Die Model-Mama putzt sich die Zähne, macht dabei ein Selfie und gleich noch einen Videoclip, postet das ganze auf ihrem Instagram-Account und schreibt: „Gute Nacht, Ihr Lieben“ dazu. Ihr Aussehen: merkwürdig. Nur mit einem Slip bekleidet, Hans und Franz dürftig von ihren ziemlich wirren Haaren verdeckt.

Heidi Klum: Am Tag nach Peinlich-Video verändert

Einen Tag danach erfreut Klum ihre Fans mit einem neuen Posting - und einem neuen Look. Ihre Haare sind jäh erblondet. „BLONDE“ schreibt sie dazu.

Bleibt die Frage, was die GNTM-Moderatorin zu dem neuen Styling bewogen haben mag. War ihr das Peinlich-Video mit den wirren und deutlich dunkleren Haaren doch etwas unangenehm? Wollte sie ihren Look daraufhin verändern? Von dem Video ablenken? Neben den Haaren fällt ihren Followern aber noch etwas anderes auf: die Löcher in ihrem Oberteil, direkt über ihrer rechten Brust. „Shirt kaputt?“, witzelt ein Fan. Und noch ein anderer gibt den Hinweis: „Heidi, Du hast Motten im Kleiderschrank.“

Kleiner Trost für all ihre enttäuschten Fans: Demnächst gibt es Hochzeitsbilder, auf denen wird Heidi Klum mit Sicherheit weder Löcher in der Kleidung noch wirre Haare haben. Und Hans und Franz werden vermutlich auch keinen großen Auftritt bekommen.

