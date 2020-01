Heidi Klum ohne Unterwäsche und mit Hundehaufen auf dem Kopf? Foto aus Wanne gibt Rätsel auf

© dpa / Joel C Ryan

Auf Instagram präsentiert Heidi Klum in einer Badewanne ihre makellosen Beine. Doch zwei völlig andere Details ziehen die Aufmerksamkeit einiger Follower auf sich.

Heidi Klum hat ein weiteres freizügiges Bild auf Instagram veröffentlicht.

Sie posiert mit einem kurzen Kleid in einer Badewanne.

Mehrere Instagram-User weisen in den Kommentaren auf zwei interessante Bild-Details hin.

Los Angeles - Heidi Klum scheint Wannen zu lieben, denn innerhalb eines Monats hat sie schon das zweite Instagram-Bild von sich in einem Badezimmer veröffentlicht. Auf dem neusten Foto trägt sie zwar mehr Stoff als zuvor, trotzdem gibt sich die 46-Jährige sehr freizügig und präsentiert in einem kurzen Kleid ihre langen Beine. Während viele Nutzer sie in den Kommentaren für ihre makellose Figur loben, fallen anderen zwei witzige Details auf.

Erstes Detail: Was hat Heidi Klum da auf dem Kopf?

Es kommt nicht selten vor, dass die Bilder von Topmodel Heidi Klum bei ihren Followern für Fragen sorgen. So wunderten sich Fans beispielsweise über einen Gast auf ihrem Weihnachtsfoto. Andere sind ganz perplex, weshalb sich das Topmodel auf Instagram seit Kurzem so freizügig präsentiert.

Ein neues Badewannen-Foto verwirrt den ein oder anderen User aber aufgrund eines ganz anderen Details: Was trägt Heidi da Seltsames auf dem Kopf?

Der ein oder andere Fan hat aber bereits eine Vermutung, worum es sich bei der dunklen Kopfbedeckung mit der außergewöhnlichen Form handeln könnte: „Sieht aus wie ein Hundehaufen auf dem Kopf“. Doch wie soll der dorthin gelangen? Vielleicht war es ihr eigener Hund Anton, vermutet ein anderer Kommentator.

Doch letztendlich ist alles halb so wild, wie ein anderer Nutzer feststellt: „Man weiß, dass man umwerfend ist, wenn man ein Bild mit einer vollen Hundetüte auf dem Kopf posten kann und immer noch alle Leute mit Flammen- und Herz-Emojis kommentieren.“

Zweites Detail: Hat Heidi Klum nicht ein Kleidungsstück vergessen?

Manche User haben sich dagegen Heidis schickes kurzes Kleid genauer angesehen und ein weiteres, sehr pikantes Detail erspäht: Hat sie da etwa ihre Unterwäsche vergessen? Tatsächlich sieht es ganz danach aus, als ob ihre Brüste, die sie „Hans und Franz“ nennt, unter ihrem Kostüm durchblitzen würden.

soa