Heidi Klum und Robert Lewandowski feiern Leni auf dem Laufsteg - Foto spricht Bände

Von: Katharina Küpper

Kinder heranwachsen zu sehen, ist für Eltern wohl das größte Geschenk. Heidi Klum ist live dabei, wie sich Tochter Leni den Weg im Model-Business bahnt.

Sizilien – Heidi Klum kann mächtig stolz auf ihre Tochter sein: Leni Klum, die ebenfalls eine Karriere als Model anstrebt, durfte bei einem Mode-Event von Dolce und Gabbana laufen. Im Publikum nicht wegzudenken: die überglückliche Mama. Und sie feierte den Meilenstein in der Karriere ihrer Tochter mit niemand geringerem als Robert Lewandowski.

Person Heidi Klum Geboren 1. Juni 1973 (Alter 49 Jahre), Bergisch Gladbach Größe 1,76 Meter Kinder Leni Klum, Lou Sulola Samuel, Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel, Henry Günther Ademola Dashtu Samuel

Leni Klum auf dem Laufsteg: Stolze Mama Heidi feiert mit Robert Lewandowski

Der polnische Nationalspieler und Noch-Bayern-Profi war gemeinsam mit seiner Frau Anna Lewandowska bei dem Event. Sie saßen – allesamt in schillernden Designer-Outfits – gemeinsam an einem Tisch, wie ein Instagram-Beitrag von Heidi Klum zeigt. Auch für die Model-Mama sicherlich ein besonderes Erlebnis: Auf dem Laufsteg läuft die Tochter, am Tisch sitzt sie mit dem Stürmer ihres Lieblingsvereins.

Heidi Klum feiert mit Robert Lewandowski den nächsten Model-Erfolg von Tochter Leni. © Alberto Terenghi/ipa-agency.ne/Imago; NurPhoto/Imago; Collage: Sabrina Wagner/RUHR24

Zu dem Foto schrieb sie sinngemäß: „Mit dem unglaublichen Robert Lewandowski und Anna Lewandowska“. Auf seinem Instagram-Profil zeigte Robert Lewandowski in einer Story (nur 24 Stunden verfügbar), wie stolz Heidi auf ihren Spross Leni ist. Er veröffentlichte ein Bild, das Heidi zeigt, die ihre Handy-Kamera bei Lenis großem Auftritt auf ihre Tochter hält. Dazu schrieb der Bayern-Profi „Proud mum“ und verlinkte die beiden.

Leni Klum läuft für Dolce und Gabbana: Heidi feiert mit Robert Lewandowski

Auch die Model-Mama selbst ließ es sich nicht nehmen und tat ihre Freude über den Erfolg ihrer Tochter kund. Unter anderem zeigte sie ein Bild von sich und Leni. Die Bildunterschrift besteht aus jeder Menge Herzen und glückliche Smileys.

Es war übrigens nicht der erste Auftritt von Leni Klum in den Kleidern von Dolce und Gabbana: Ihren ersten Laufsteg-Job bekam sie ebenfalls von dem Luxuslabel. Damals konnte sie offenbar so überzeugen, dass sie auch für das aktuelle Event auf dem Piazza del Duomo in Sykarus auf Sizilien gebucht wurde.

Die Anwesenheit von Robert Lewandowski dürfte dann aber nochmal ein besonderes Highlight für die beiden gewesen sein. Dass der Fußballprofi beim Event von Dolce und Gabbana war, ist zumindest aus Vereinssicht nicht ohne: Immerhin haben seine Mannschaftskollegen das Training bereits wieder aufgenommen. Das Fehlen des Stürmers kennzeichnet wohl einen weiteren Höhepunkt in der Schlammschlacht mit dem FC Bayern München, von der tz.de berichtete.