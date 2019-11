Liane und knappe Höschen: „Dschungel-Queen“ Heidi rutscht mehrere Male Kleid hoch

Heidi Klum schockt gern - und testet kontinuierlich ihre Grenzen aus. Diesmal tänzelt die hübsche Model-Mama untenrum knapp bekleidet als Dschungel-Barby durch saftig grüne Wälder.

Update vom 6. November, 22.21 Uhr: Dass Heidi Klum noch längst nicht zum alten Eisen gehört, beweist die umtriebige Vierfach-Mutter regelmäßig in den sozialen Netzwerken und nicht zuletzt auch im Fernsehen: Da macht sie als erotischer Cyborg verkleidet ihrem frisch gebackenen Ehemann und Astronauten Tom Kaulitz bei ihrer traditionellen Halloween-Party das Leben schwer.

Oder auch, wenn sie mal wieder ihre weiblichen Vorzüge namens „Hans und Franz“ gekonnt in einem Hüpf-Video (siehe unten) zur Geltung bringt. Ihr Liebster scheint mit derlei Veröffentlichungen eher kein Problem zu haben. So macht das Model munter weiter und präsentiert den Anhängern stetig neue Postings:

Heidi Klum: Model-Mama mit sexy Tanzeinlagen im Dschungel

Kurz nachdem die Model-Mama also mit freizügigem Bikini ihre Topfigur in Bewegung setzt, teilt sie auf ihrem Instagram-Account schon die nächsten halbnackten Impressionen mit den Millionen von Followern. Je oller, desto doller? Zumindest sieht Heidi auf den Einspiel-Filmchen äußerst beweglich und auch happy aus.

Diesmal ist Heidi Klum in einem aufreizenden Leoparden-Look zu sehen, passend zum Ambiente, bei dem es sich offenbar um einen echten Urwald handelt. „Jungle Barbie“ bezeichnet sich Heidi selbst. Während eine Aufnahme ihre hübschen Beine (eingeölt) offenbart, gibt es weiteres Bewegtbild-Material, bei dem Heidi Turnübungen zum Besten gibt und die erwecken den Anschein als habe die deutsche Schönheit nicht mehr als ein ziemlich knappes Höschen an.

Für Begeisterung - wohl hauptsächlich bei den männlichen Fans - sorgte Heidi Klum im Frühjahr, als sie sich in mehreren bekannten Filmposen zeigte. Darunter die legendäre Szene von „Basic Instinct“.

Heidi Klum im Winz-Bikini - dann lässt sie „Hans und Franz“ hüpfen

Los Angeles - Heidi Klum (46) hat gerade mit einem Science-Fiction-Kostüm auf ihrer legendären Halloweenparty für Aufsehen gesorgt. Aber das Topmodel braucht wirklich keine große Maske, um sich in Szene zu setzen. Ganz ohne Cyborg-Verkleidung kann es die Ehefrau von Tom Kaulitz (30) auch mächtig krachen lassen.

Heidi Klum genügen ein knapper Bikini, fetzige Musik plus zwei Männer - am besten natürlich die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz. Das Kaulitz-Gespann ist einigen Fans zwar ein Dorn im Auge, doch Heidi Klum steht voll dazu. Jedenfalls fluten Fotos des Trios ihren Instagram-Account mit 6,9 Millionen Followern (Stand: 4. November, 14.18 Uhr).

Seit der Traumhochzeit auf einer Yacht vor Capri lässt die Mutter von vier Kindern (Leni (14), Henry (12), Johan (11) und Tochter Lou (8)) kaum eine Gelegenheit aus, ihre Liebe zum Tokio-Hotel Gitarristen sowie zu seinem Bruder Bill auf allen Kanälen zu posten.

Heidi Klum lässt „Hans und Franz“ mit Bill und Tom hüpfen

„Liebe euch zwei“, schreibt die 46-Jährige auf Instagram und schmückt die Botschaft mit einem roten Herz. Dazu hat Heidi Klum ein Video mit ihren Männern gepostet.

Die Blondine hat nur einen knappen Bikini an und hüpft zur Musik. Neben ihr haben sich Tom und Bill Kaulitz aufgestellt. „Eins, zwo, drei“, wird laut angezählt, doch dann ist es mit der Dreier-Harmonie schnell vorbei. Das Trio versucht offenbar, eine bestimmte Choreografie oder so etwas wie ein Jane-Fonda-Workout nachzuzappeln. Allerdings scheint es weniger gut zu klappen. Dynamisch legt sich Heidi Klum gemeinsam mit den Kaulitz-Brüdern ins Zeug. Sie wackeln mit den Hüften, kreuzen die Arme und versuchen auch eine 180-Grad-Wende. Nur so ganz synchron ist der Auftritt nicht. Egal, die Sonne scheint, alle haben sichtlich Spaß. Fans von Heidi Klums Oberweite, die sie selbst „Hans und Franz“ nennt, haben allen Grund zum Staunen.

Die Lachnummer erntet durchweg Applaus. „Oh mein Gott - ihr Typen seid einfach zu bezaubernd“, kommentiert ein Nutzer. „Ihr habt einen positiven Knall“, lobt ein anderer. Und: „Ihr habt doch ne Macke - mega“.

Video: Heidi Klums Halloween-Kostüm ist schaurig wie nie

ml/pf

Rubriklistenbild: © Instagram Screenshot Heidi Klum