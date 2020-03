GNTM-Mama Heidi Klum zeigt sich im heißen Jumpsuit - und wirkt dabei  auffällig glücklich 

Die GNTM-Mama Heidi Klum stellt wieder ein besonders glückliches Boomerang-Video auf Instagram ein. Und nicht nur ihre Designer-Brille scheinen zu strahlen.

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich Heidi Klum in ihrem Alexander Wang Outfit.

Dabei wirkt die GNTM-Mama wie immer selbstbewusst und auffallend glücklich.

Die Follower sind von ihrem Outfit begeistert.

Was war da denn los? War Heidi Klum etwa auf Safari? Die GNTM-Mama präsentiert sich am Wochenende in einem Alexander-Wang-Outfit und zeigt dabei ihre durchtrainierte Beine.

Heidi Klum: Glücklich und durchtrainiert wie je und je

Die 46-jährige GNTM-Mama ist bekannt für ihre gewagten Outfits. Auch dieses Mal zeigt Heidi Klum viel Haut - und die Fans sind begeistert. „Wenn ich später auch noch so aussehe, dann habe ich alles richtig gemacht“, schreibt eine Userin unter Heidis Post bei Instagram.

Dabei zeigt sich das Model eher zugeknöpft - ganz im Gegenteil zu ihrem Outfit für das größte Mode-Event die „New York Fashion Week“ Ende Februar. Bei diesem Outfit waren die Fans sich nicht einig. Ist es mutig oder einfach nur geschmacklos?

Mit ihren Alexander-Wang-Outfit scheint Heidi Klum aber alles richtig gemacht zu haben. Denn vor allem ihre Schuhe rufen bei der Mehrheit ihrer Follower pure Begeisterung hervor. So schreibt ein Follower „Love your boots“ und reagiert damit auf die Stiefel in Zebra-Look, die perfekt zu Heidis Jumpsuit in Military-Grün zu passen scheinen. „Very stylish...... And sexy“, schreibt ein weiterer Follower unter das Boomerang-Video der bekannten TV-Moderatorin.

Und wie glücklich und selbstbewusst die 46-Jährige auf dem Boomerang-Video erscheint. Wer dafür wohl verantwortlich ist? Das kann wohl nur Heidi Klums frisch angetrauter Ehemann Tom Kaulitz sein. Denn erst vor sechs Tagen postete GNTM-Mama Heidi Klum ein Bild direkt aus dem Bett.

Doch gerade am Anfang, ihrer mittlerweile traumhaften Ehe, stand die Beziehung unter keinem guten Stern. Nicht nur der große Altersunterschied machte es den Fans nicht einfach sich über die Beziehung zwischen der 46-Jährigen und dem 30-jährigen Musiker zu freuen, sondern auch die scheinbar übertriebenen Liebesbekundungen seitens Heidi Klum.

Rubriklistenbild: © dpa / Jordan Strauss