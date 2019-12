Heidi Klum: Fans schimpfen über dieses Weihnachtsfoto - da platzt Bill Kaulitz der Kragen

Ein privater Schnappschuss ist von Model Heidi Klum nichts außergewöhnliches. Doch ein Foto ihrer Weihnachtsfeier sorgt nun für Klagen ihrer Fans.

Heidi Klum lässt ihre Fans an ihrem Weihnachtsfest teilhaben.

Die 46-Jährige feiert gemeinsam mit ihrer Familie und Bill Kaulitz.

Fans meckern über die Familienfeier.

Los Angeles - Kaum ein anderes internationales Model zeigt sich so privat wie Heidi Klum. Egal ob beim Baden am Pool, beim Autofahren mit Tochter Leni oder ganz entspannt im Urlaub - die 46-Jährige lässt ihre Fans gern an ihrem Leben teilhaben. Ein Foto der gemeinsamen Weihnachtsfeier sorgt nun jedoch für verwunderte Kommentare. Einige Fans kritisieren das Weihnachtsfest der hübschen Blondine.

Heidi Klum teilt privaten Schnappschuss - Fans kritisieren Weihnachts-Fest des Models

Auf dem am ersten Weihnachtsfeiertag veröffentlichten Schnappschuss ist Heidi neben ihrem Ehemann Tom Kaulitz zu sehen. Gemeinsam mit den Kindern sitzen die beiden auf ihrem Sofa, im Hintergrund leuchtet der Weihnachtsbaum. Mit einer Weihnachtsmütze bekleidet grinst auch der Zwillingsbruder des 30-Jährigen in die Kamera. Doch genau hier setzt die Kritik einiger Fans dann auch schon an.

Einige Instagram-Follower des Models können nämlich so gar nicht verstehen, wieso Bill Kaulitz auf dem Familienfoto zu sehen ist. „Ich frage mich ob sie beide geheiratet hat“, erklärt eine der Fans ihren Unmut. Während einige andere Follower das Model und ihre Familie prompt in Schutz nehmen, schließlich ist Weihnachten das Fest der Familie, schaltet sich auch Bill selbst in die Debatte über das Weihnachtsfest ein.

Heidi Klum veröffentlicht Bild - Bill Kaulitz teilt gegen Kritik aus

Der 30-Jährige antwortet schlagfertig: „Nur weil du anscheinend keine Familie hast, mit der du Weihnachten feiern kannst, musst du hier nicht rumkacken.“ Ein klares Statement, das die Diskussion auch prompt im Keim erstickt. Doch kurz darauf trudelt bereits die nächste Kritik unter dem Bild ein. „Oh mein Gott, wieso bedecken die Kinder ihre Gesichter?“, fragt ein Fan sichtlich irritiert.

Video: Kalkofe meckert über Heidi Klum

Doch auch hier liefern eifrige Fans des Paares prompt die Antwort. „Sie beschützt die Privatsphäre ihrer Kinder. Schlaue Frau“, lobt einer von ihnen das Verhalten der 46-Jährigen. Doch trotz aller Kritik wünscht die Mehrheit der Instagram-Follower Familie Klum schlicht und einfach ein schönes Weihnachtsfest. Und das scheinen die Klums auch tatsächlich genießen zu können. Obwohl Heidi erst vor zwei Wochen mit einer wahren Schock-Diagnose für Aufruhr sorgte.

Erst vor kurzem zeigte sich die 46-Jährige in ihren Ehebett. Jedoch nicht mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz an der Seite.