Heidi Klum postet Instagram-Story aus Bett - für manch einen könnte das zu viel sein

Am Donnerstag lief die vierte Folge der Castingshow „Queen of Drags“. Doch dessen Haupt-Jurorin Heidi Klum postete ganz andere Videos auf ihrem Instagram-Account.

Am Donnerstag lief die vierte Folge von „Queen of Drags“

Heidi Klum lag krank im Bett

lag im Bett Sie postete blutige Szenen

Los Angeles - Am Donnerstag war es wieder so weit. Eine neue Folge der Casting-Show „Queen of Drags“ wurde bei ProSieben ausgestrahlt. Bunt und glitzerig wurde der Abend.

Auch Heidi hatte sich mal wieder mächtig ins Zeug gelegt mit ihrem Aussehen. Zur vierten Folge trug sie passend zu ihrem weißen Kleid überlange, ebenfalls weiße Wimpern, die ihr bis zum Pony reichten. Die kleinen weißen Kontaktlinsen und ihre weißen Federflügelchen rundeten den Look ab.

Doch während die Zuschauer die Show „Queen of Drags“ und Heidis aufwendiges Make-up auf Instagram lobten, ging es der Modelmama selbst wohl gar nicht gut.

Heidi Klum liegt krank im Bett

In ihrer Instagram-Story teilte Heidi Klum noch am Abend der Show natürlich viele Szenen aus aus der Castingshow und Videos ihrer Drag Queens. Doch neben dem „Queen of Drag“- Content zeigte sich die Modelmama auch selbst an dem Abend - krank im Bett.

Mit kleinen Augen, ungeschminkt und ziemlich müde wirkend, liegt Heidi im Bett. Das Video hat die Modelmama mit zahlreichen Krankheits-Emojis gespickt. „Fever“(deutsch: Fieber) liest man dort und „103 Grad Fahrenheit“. In Celsius umgerechnet sind das über 39 Grad Fieber. Heidi Klum scheint es richtig erwischt zu haben. Da täuschen auch die Instagram-Filter nicht darüber hinweg, die sie in den folgenden Storys verwendet, während sie ein paar ärztliche Checks über sich ergehen lässt.

Heidi Klum - blutige Videos auf Instagram

So mancher Fan könnte bei den Videos von Heidi Klum wohl leicht in Ohnmacht fallen. Denn zu den ärztlichen Checks gehören auch Blutabnahmen. Und wie man es von der Modelmama kennt, nimmt sie ihre Follower auch hier mit. Aufgepasst, wer kein Blut oder Nadeln sehen kann, sollte hier lieber wegschalten.

+ Heidi Klum postete am Donnerstag Einblicke aus dem Bett. Sei lag dort krank mit Fieber. © Screenshot Instagram heidiklum

Denn Heidi zeigt detailreich, wie die Nadel in ihren Arm gestochen und das Blut entnommen wird. „Outch“ kommentiert sie den unangenehmen Vorgang mit einem Schriftzug über ihrem Arm. Doch der kann die blutige Szene nicht verdecken. Anschließend muss natürlich auch der zweite Arm dran glauben. Keine Szenen für Leichtbesaitete. Doch was sein muss, muss wohl sein, damit es Heidi bald wieder besser geht.

Auf Instagram postet Heidi Klum außerdem immer wieder freizügige Fotos, so wie dieses Familienbild, das für Irritationen sorgte.

chd

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram heidiklum