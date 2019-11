Heidi Klum im Winz-Bikini - dann hüpft sie auch noch umher

Heidi Klum schockt gern. Nun zeigt sich das Topmodel nur im Bikini in einem Video auf Instagram. Dabei geht's ganz schön zur Sache.

Heidi Klum (46) hat einen Instagram-Clip ganz ohne Halloween-Kostüm gepostet.

Das Topmodel hopst mit den Kaulitz-Zwillingen rum.

Hingucker sind jedenfalls „Hans und Franz“.

Los Angeles - Heidi Klum (46) hat gerade mit einem Science-Fiction-Kostüm auf ihrer legendären Halloweenparty für Aufsehen gesorgt. Aber das Topmodel braucht wirklich keine große Maske, um sich in Szene zu setzen. Ganz ohne Cyborg-Verkleidung kann es die Ehefrau von Tom Kaulitz (30) auch mächtig krachen lassen.

Immer zu dritt? Heidi Klum und die Kaulitz-Brüder

Heidi Klum genügen ein knapper Bikini, fetzige Musik plus zwei Männer - am besten natürlich die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz. Das Kaulitz-Gespann ist einigen Fans zwar ein Dorn im Auge, doch Heidi Klum steht voll dazu. Jedenfalls fluten Fotos des Trios ihren Instagram-Account mit 6,9 Millionen Followern (Stand: 4. November, 14.18 Uhr).

Seit der Traumhochzeit auf einer Yacht vor Capri lässt die Mutter von vier Kindern (Leni (14), Henry (12), Johan (11) und Tochter Lou (8)) kaum eine Gelegenheit aus, ihre Liebe zum Tokio-Hotel Gitarristen sowie zu seinem Bruder Bill auf allen Kanälen zu posten.

Heidi Klum lässt „Hans und Franz“ mit Bill und Tom hüpfen

„Liebe euch zwei“, schreibt die 46-Jährige auf Instagram und schmückt die Botschaft mit einem roten Herz. Dazu hat Heidi Klum ein Video mit ihren Männern gepostet.

Die Blondine hat nur einen knappen Bikini an und hüpft zur Musik. Neben ihr haben sich Tom und Bill Kaulitz aufgestellt. „Eins, zwo, drei“, wird laut angezählt, doch dann ist es mit der Dreier-Harmonie schnell vorbei. Das Trio versucht offenbar, eine bestimmte Choreografie oder so etwas wie ein Jane-Fonda-Workout nachzuzappeln. Allerdings scheint es weniger gut zu klappen. Dynamisch legt sich Heidi Klum gemeinsam mit den Kaulitz-Brüdern ins Zeug. Sie wackeln mit den Hüften, kreuzen die Arme und versuchen auch eine 180-Grad-Wende. Nur so ganz synchron ist der Auftritt nicht. Egal, die Sonne scheint, alle haben sichtlich Spaß. Fans von Heidi Klums Oberweite, die sie selbst „Hans und Franz“ nennt, haben allen Grund zum Staunen.

Die Lachnummer erntet durchweg Applaus. „Oh mein Gott - ihr Typen seid einfach zu bezaubernd“, kommentiert ein Nutzer. „Ihr habt einen positiven Knall“, lobt ein anderer. Und: „Ihr habt doch ne Macke - mega“.

Video: Heidi Klums Halloween-Kostüm ist schaurig wie nie

ml