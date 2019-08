Heidi Klum: 3. Hochzeit mit Tom Kaulitz im September! Vertrauter verrät Details

Immer noch auf Wolke 7: Nach ihrer Traumhochzeit mit Tom Kaulitz begeistert Heidi Klum mit einer zuckersüßen Liebeserklärung. Und die nächste Hochzeit steht schon vor der Tür.

Update vom 31. August 2019: Die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz ist vorbei - da ist es doch eigentlich Zeit für die nächste Hochzeit?! Wie die Bunte berichtet, geben sich die Turteltauben ein drittes Mal das Jawort. Sie sollen schon im Februar in den USA geheiratet haben, nun gab‘s die große öffentlichkeitswirksame Sause auf Capri. „Die Capri-Geschichte war ja alles Sommer, bisschen Hippie, bisschen verrückt“, sagt auch Designer Thomas Rath, ehemaliger Juror bei GNTM.

Und er plauderte gegenüber Bunte auch Details zur anstehenden dritten Hochzeit aus. Diese soll im Grandhotel Schloss Bensberg stattfinden. Und „ganz klassisch“ werden, denn „das gehört einfach zu der Location“.

Thomas Rath hat über den Ort nur Gutes zu berichten - schließlich sagte er dort selbst schon mal. „Ja“: „Mein Mann und ich haben auch exakt dort geheiratet", so Rath, "die Location ist atemberaubend. Es gibt dort einen sehr schönen Saal, der vom Standesamt zugelassen ist – denn es ist ja etwas sehr Offizielles – und auch das ist sehr magisch, sehr schön und sehr fein. Du bist auch sehr für dich abgeschirmt."

Wenn man ganz genau schaut, offenbart Heidi Klums Kleid ein süßes Geheimnis

Unser Artikel vom 24. August 2019: Capri - Eine Hochzeit soll ja bekanntlich der schönste Tag im Leben sein und so für immer in traumhafter Erinnerung bleiben. Genau dafür scheint auch Heidi Klum jetzt gesorgt zu haben. Zwar ist es kaum zu übersehen, dass sie und ihr frisch angetrauter Ehemann Tom Kaulitz nach ihrer Traumhochzeit immer noch auf Wolke 7 schweben, aber um sich dieses Gefühl für immer zu bewahren, hat sich das Model nun eine ganz besondere Idee einfallen lassen, um sich nun buchstäblich in diese Emotionen hüllen zu können.

Heidi Klum wünscht sich: „Beam mich zurück“

„Beam uns zurück an diesen wunderschönen Ort Capri“, kommentiert Heidi ihr neues Instagram-Bild, das sie neben Tom vor der im Meer versinkenden Sonne zeigt. Gut möglich, dass die beiden Eheleute diesen romantischen Schnappschuss bereits vor ein paar Tagen, während ihrer Flitterwochen, aufgenommen haben. An diese Zeit erinnert allerdings nicht nur das Bild der Fotokamera, sondern auch die Bilder auf Heidis Kleid. Denn gerade das ist es, das den Post der 46-Jährigen so besonders macht.

Geheimnis bei Heidi Klums Kleid - Fans sind begeistert

Offensichtlich sind auch Heidis Fans ganz hin und weg von Heidis Liebesgruß vom Mittelmeer. „Du siehst so hinreißend aus“, „sooo süß“ und „ihr seid toll zusammen“, freuen sich die User. Allerdings scheint der Bräutigam Tom mehr nur ein Accessoire zu Heidis Outfit zu sein, denn es ist gerade Heidis Kleid, das für regelrechte Begeisterungsstürme sorgt.

Was die Fans nämlich an Heidis Kleid am schönsten finden, ist nicht der Schnitt, sondern das Muster. Denn dafür hat sich Heidi etwas ganz besonderes einfallen lassen, wie sie mit einer Nahaufnahme des Stoffes zeigt. Da lässt sich nämlich erkennen, dass der über und über mit kleinen Booten bedruckt ist.

Die beiden Strichmännchen als Brautpaar und die Aufschrift „Christina O“ lassen schnell erkennen, was gemeint ist. So ist Heidis Kleid eine ganz besondere, bildliche Erinnerung an ihre Traumhochzeit mit Tom Kaulitz, die Anfang August auf besagter Luxusyacht Christina O vor Capri stattfand. „Euer Hochzeitsschiff auf dem Kleid! Am besten einrahmen“, schlagen die Fans vor.

Heidi Klum: Haben ihre Kinder ihr Liebes-Kleid designt?

Das Motiv des Kleides scheint auch nicht von irgendwem zu stammen, sondern vermutlich sogar von Heidis Kindern entworfen worden zu sein. Das zumindest lässt der „#mykidsartwork“, auf Deutsch also „die Bildgestaltung meiner Kinder“, vermuten, mit dem Heidi ihre Fotos versieht.

„Eine wunderschöne Idee“, „Tolle Arbeit“ und „Einzigartig“ finden auch Heidis Fans und loben: „Deine Kids sind ja mega cool!“ Gerade diese persönliche Note von Heidis Kleid stößt auf volle Begeisterung: „Finde es sehr schön und selbst gemacht ist doch viel persönlicher, als irgendwas zu kaufen. Tolles Bild und super Geschenk von deinen Kids.“

Die Kinder und den Ehemann auf dem Kleid verewigt - das ist dann wohl eine Familienzusammenführung der ganz besonderen Art. Bereits vor Kurzem waren die aber alle bei einem speziellen Ausflug bereits vereint.

Offensichtlich gelingt es Heidi also auch mit viel Stoff am Körper, ihren Fans eine Freude zu bereiten. Zuletzt sah man das Topmodel ja des Öfteren äußerst spärlich bekleidet oderin Unterwäsche. Alterslos zu wirken ist wohl der Traum vieler Frauen. Dass das aber auch Schattenseiten mit sich bringt, erklärt nun eine britische Mutter, die ständig für einen Teenie gehalten wird.

