J.K. Rowling wehrt sich gegen Transphobie-Vorwürfe - und offenbart düsteres Geheimnis

Ein Tweet von J. K. Rowling sorgte am Wochenende für große Aufmerksamkeit. Der „Harry-Potter“-Autorin wird Transphobie vorgeworfen.

Auf dem Twitter-Kanal von Joanne K. Rowling ist immer viel los.

ist immer viel los. Am Wochenende erntete sie für einen Tweet , der als Trans-feindlich verstanden wurde, Kritik.

, der als verstanden wurde, Kritik. Jetzt hat sich die „Harry-Potter“-Erfinderin in einem öffentlichen Brief zu den Vorwürfen geäußert.

Update vom 11. Juni 2020: Während sich manch einer nach einem Faux-Pas einfach wünscht, es täte sich ein riesiges Loch im Erdboden auf, in dem man einfach verschwinden könnte, legen andere dagegen erst nochmal so richtig nach. Bestseller-Autorin J.K. Rowling scheint definitiv zu letzterer Sorte Mensch zu gehören.

Denn nachdem die „Harry Potter“-Erfinderin wegen einer umstrittenen Transphobie-Aussage gerade erst üble Anfeindungen über sich ergehen lassen musste (s. unten), hat die Schriftstellerin nun öffentlich zu ihren Ansichten Stellung bezogen - allerdings nicht ohne dabei erneutÖl ins Feuer zu gießen und eindunkles Geheimnis aus ihrer Vergangnenheit zu offenbaren.

J, K. Rowling reagiert mit öffentlichen Brief auf Transphobie-Vorwürfe

Darauf zu sprechen kam J. K. Rowling in einemöffentlichen Brief, mit dem sie auf die Anfeindungen reagieren wollte, die ihr nach ihrem als Tr ans-feindlich verstandenem Tweet entgegengeschlagen sind. Dabei hege sie keinerlei Absichten, zur Vergiftung des Klimas beizutragen, betont J. K. Rowling am Anfang ihrer mehrseitigen Stellungnahme, die sie auf ihrer Website veröffentlicht hat. Warum sie es dennoch als nötig erachte, über die neue Art eines „Trans-Aktivismus“ zu sprechen, begründet die Schriftstellerin anhand einer ganzen Reihe von Gründen.

Nach umstrittenem Tweet: „Harry Potter“-Erfinderin besorgt über „Trans-Aktivismus“

Dabei führt sie unter anderem an, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigen zu wollen und gab zu bedenken, sie sei „zutiefst besorgt“ über jenen von ihr beobachteten „Trans-Aktivismus“. So habe sie Bedenken in Bezug auf die Gefährdung der Frauenrechte und junge Menschen, die dadurch negativ beeinflusst würden, da keine Geschlechterunterschiede mehr zugelassen seien.

J. K. Rowling offenbart dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit

Außerdem erwähnte Rowling, Überlebende von häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen zu sein und immer noch stark davon beeinflusst zu sein. So betont die Schriftstellerin zwar, dass Transssexuelle definitiv Schutz bräuchten und verdienten, da sie keinerlei Bedrohung für andere darstellten, aber dennoch bereitet ihr eines an der Geschlechtergleichsetzung Sorgen: „Wenn man Türen von Badezimmern und Umkleidekabinen für einen Mann öffnet, der sich als Frau fühlt oder glaubt eine zu sein, dann öffnet man die Tür für alle Männer, die hineinkommen möchten", führt die Autorin in ihrem Schreiben aus.

J. K. Rowling plädiert für mehr Empathie nach Transphobie-Vorwürfen

Das Einzige, das sie dagegen wolle, so beendetJ. K. Rowling ihr Rechtfertigungsschreiben, sei, eine „ähnliche Empathie und ein ähnliches Verständnis“, das all den Frauen entgegengebracht werden solle, deren einziges Verbrechen es sei, zu wollen, dass auch ihre Bedenken gehört würden, ohne dabei Bedrohungen oder Missbrauch zu erfahren.

Auch Emma Watson äußert sich im Skandal um „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling

Inzwischen hat sich auch „Harry Potter“-Star Emma Watson zu den Anschuldigungen gegen J.K. Rowling geäußert und recht deutlich Position gegen die Autorin der Romanvorlagen zu dem Filmhit bezogen. Nachdem bereits ihr Filmpartner Daniel Radcliffe seine Meinung kundgetan hat, hat nun auch die Schauspielerin getwittert: „Transsexuelle Menschen sind genau das, was sie sagen zu sein. Und sie verdienen es, ihr Leben zu leben, ohne ständig infrage gestellt zu werden oder gesagt zu bekommen, das sie nicht die sein können, die sie eigentlich sind.“

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

Originalmeldung vom 09. Juni 2020:

„Du bist eine kolossale Enttäuschung“: Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling wird nach Aussage übel angefeindet

München - Die„Harry-Potter“-Autorin Joanne K. Rowling hat einen sehr aktiven Twitter-Kanal. Eigentlich ging es dort in den letzten Wochen harmonisch zu. Während der Corona-Pandemie hat Rowling begonnen, wöchentlich Kapitel ihres neuen Buches „The Ickabog“ kostenlos zu veröffentlichen. Sie rief Kinder dazu auf, das gelesene zu zeichnen und auf Twitter zu posten. Seitdem teilte Rowling eifrig von Kindern gemalte Bilder.

Doch am Samstag (6. Juni) kritisierte J.K. Rowling eine inklusive Bezeichnung für Menschen, die menstruieren, womit sie wiederum Kritik einstecken musste. Sogar „Harry-Potter“-Star Daniel Radcliff schaltete sich ein.

Die ganze Sache begann mit einem Tweet. J.K. Rowling teilte einen Artikel mit dem Titel „Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate“ (engl.: „Meinung: Gestaltung einer gerechteren Post-Corona-Welt für Menschen, die menstruieren“) des sozialen Unternehmens Devex. Die Organisation setzt sich für Gesundheitsfortschritt und Entwicklungsarbeit ein.

„Harry-Potter“-Autorin: Daniel Radcliff meldet sich zu Transphobie-Vorwürfen

„‚People who menstruate.‘ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? (engl.: ‚Menschen, die menstruieren‘. Ich bin sicher, da gab es ein Wort für diese Menschen. Kann mir jemand helfen?)“, twitterte die Autorin und merkte somit kritisch an, dass Menschen, die menstruieren, auch schlichtweg als Frauen bezeichnet werden könnten.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Die Autoren des Devex-Artikels erklären, dass dieCorona-Pandemie* Menstruierende vor besondere Herausforderungen stelle, da der Zugang zu Wasser, Seife, Hygieneartikeln und privaten Rückzugsorten in vielen Ländern durch den Lockdown limitiert worden sei. Dabei verwendeten die Verfasserinklusive Sprache und benannten Frauen, Mädchen und Personen mit nichtbinärer Geschlechtsidentität als „Menschen, die menstruieren“.

„Harry-Potter“-Autorin: Trans-kritischer Tweet ging durch die Decke

Rowlings Tweet fand immense Beachtung. Über 30.000 Kommentare, über 10.000 Retweets und über 70.000 Likes (Stand: 9. Juni) finden sich unter dem Textbeitrag. „Warum tust Du das“, fragte eine Nutzerin.

„Hi! Ich bin ein Mann! Ich menstruiere! Hör auf ein A* zu sein!“, schrieb Zeke Smith. Als Reaktion verkauft der Autor ein signiertes Exemplar von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“, wie er auf Twitter erklärte. „Jesus Christus, Du bist eine kolossale Enttäuschung“, kommentierte Liam Dryden.

J. K. Rowling äußert sich Trans-feindlich auf Twitter

J.K. Rowling wehrte sich gegen die Anschuldigung Trans-feindlich zu sein mit zahlreichen neuen Tweets. Sie erklärte, dass sie sehr viel über Transsexualität gelesen habe, eine lesbische Freundin habe und sich selbst als empathisch gegenüber Transsexuellen beschreibe.

Außerdem schrieb sie, dass die Ablehnung der Geschlechter auch die Ablehnung von Homosexualität beinhalten würde. Ebenso würde dadurch das Konzept der Transsexualität infrage gestellt.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Die Harry-Potter-Autorin scheint sich so jedoch nicht retten zu können. Der Autor Zeke Smith antwortete erneut. Er erklärte, dass er Trans und mit einem Mann zusammen sei. Er fragte, ob J.K. Rowling die beiden nicht als schwules Paare bezeichnen würde.

I'm a gay man! So is my boyfriend! Together, we're an internationally recognized gay couple! I'm trans! He's not! But we're both legally men! We could only be married so long as "same-sex marriage" is legal! Even though we have different genitals! Are you saying we're not gay?!? pic.twitter.com/1AWN18ZDqu — Zeke Smith (@zekerchief) June 6, 2020

J.K. Rowling scheint sich mit ihrem Tweet tatsächlich etwas verrannt zu haben. Denn inklusive Sprache, die auch nichtbinäre Personen und Trans-Männer, die ebenfalls menstruieren können, bezeichnet, stellt nicht das Geschlechterkonzept infrage, ebenso wenig wie die Konzepte der Homo- und Transsexualität.

J.K. Rowling eckt in LGTBQ-Szene an: Daniel Radcliff meldet sich

Das sieht auch Daniel Radcliff so. In einem Brief, der auf der Website der Organisation The Trevor Project veröffentlicht wurde, erklärte Radcliff, dass er das Gefühl habe, sich äußern zu müssen. Er erklärte, dass Trans-Frauen Frauen seien und dass das Bestreiten dieses Faktes, die Identität und Würde transsexueller Menschen infrage stelle. Eine professionelle Gesundheitsorganisation habe in diesem Bereich deutlich mehr Expertise als J.K. Rowling oder er selbst.

Außerdem schrieb Radcliff, dass es ihm wichtig sei, dass sein Statement nicht als Kampf gegen Rowling verstanden wird. Er äußere sich als Mensch, der sich schon lange für die Rechte von Trans- und Homosexuellen einsetze.

