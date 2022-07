Harald Glööckler: Designer frotzelt gegen RTL-Reporter

Von: Marten Kopf

Designer Harald Glööckler (57) hat Models in die von ihm entworfenen Tapeten gehüllt. © Peter Kiefer/MANNHEIM24

Trotz schwerer Krankheit denkt Harald Glööckler nicht ans Aufhören – und ist schlagfertig wie eh und je. Wie ein RTL-Reporter das zu spüren bekam, lesen Sie hier:

Wer in der Promiwelt etwas auf sich hält, der lässt sich ab und an feiern. Und natürlich dabei begleiten. Stil-Ikone Harald Glööckler hält zweifellos etwas auf sich – und feiern kann er auch. An seinem 57. Geburtstag überrascht ein RTL-Team den Designer eine Stunde früher als vereinbart. Doch der zeigt sich schlagfertig.

MANNHEIM24 verrät, wie Harald Glööckler einen verdutzten RTL-Reporter disst.

Schlagfertig ist er jedenfalls. Und das, obwohl erst kürzlich eine Nachricht ernste Sorgen um den Kult-Promi aufkommen ließ. Denn Dschungelcamp-Star Glööckler leidet an einer unheilbaren Krankheit – wie schlimm es wirklich um ihn steht, lässt sich nur schwerlich sagen. (mko)