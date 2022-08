Harald Glööckler kritisiert Modesünden – „absolute Katastrophe“

Designer Harald Glööckler kritisiert Modesünden. (Archivfoto) © MANNHEIM24/Peter Kiefer

Harald Glööckler (57) kennt sich als Designer mit Modesünden aus. In einem Interview kritisiert er Menschen, die diese begehen. Lesen Sie hier, worum es genau geht:

Kult-Designer Harald Glööckler erklärt vor kurzem in einem Interview trotzig, dass er machen und tragen dürfe, was er wolle. Die Gesellschaft habe kein Recht, ihn zu kritisieren. Kurz darauf lästert der 57-Jährige aber über Modesünden wie Kurzarmhemden und Socken in Sandalen – und beweist damit seine Doppelmoral.

MANNHEIM24 verrät, was genau Harald Glööckler zu Modesünden gesagt hat – und welche Ausnahmen es gibt.

Auf Instagram wird Harald Glööckler für ein Zitat gefeiert, das er in einem Interview getätigt hat. Darin geht es um das Selbstbewusstsein, sich so zu kleiden, wie man möchte. (dh)