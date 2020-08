Alkoholverbot ist Fakenews: Olivia Jones klärt auf – saufen auf St. Pauli erlaubt!

Schilder weisen in den betroffen Läden darauf hin, dass es keinen Alkohol mehr zum Mitnehmen gibt.

Auf der Reeperbahn darf getrunken werden. Ein Alkoholverbot gibt es auf der Partymeile in Hamburg nicht. Drag-Queen Olivia Jones klärt Missverständnis auf.

Hamburg – Olivia Jones ist sauer. Viele vermeintliche Partygäste hätten eine Regelung falsch verstanden, die das Cornern in Hamburgs* Partyvierteln unterbinden soll. Kioske, Supermärkte und Tankstellen dürfen am Wochenende zwischen 20 Uhr und 6 Uhr keinen Alkohol mehr an Laufkundschaft verkaufen. Viele potenzielle Gäste hätten es als generelles Alkoholverbot interpretiert*.

Auf der Reeperbahn* musste die Polizei Hamburg* am Samstag, 25. Juli 2020, die Große Freiheit absperren*, weil zu viele Menschen kamen. An Mindestabstand und Maskenpflicht war nicht zu denken. Der Hamburger Senat* erließ daraufhin ein Außer-Haus-Alkoholverkaufsverbot*. Damit soll das dicht gedrängte Cornern an öffentlichen Plätzen minimiert werden. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.