„Hätten leicht durch privaten Eingang gehen können“ - Harry und Meghans Auftritte ein PR-Coup?

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry und Meghan Markle hätten problemlos eine geheime „Prominenten-Tür“ nutzen können, doch scheinbar wollte das Paar auch gesehen werden.

Los Angeles – Als bekannt wurde, dass König Charles III. (74) Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) gebeten hatte, das Frogmore Cottage aufzugeben, wussten die beiden schon längst Bescheid, dass sie die Schlüssel zurückgeben sollten. Dennoch zeigten sie wenige Stunden nach dem Presseaufschrei demonstrativ gute Laune auf Bildern, die sie bei ihrer Ankunft in West Hollywood im angesagten Club San Vicente zeigten.

Richten sich aller Augen auf Montecito, bekommen sie bei Harry und Meghan etwas geboten

Die Sussexes nehmen es sportlich, so dachten alle. Wer, wie The Sun berichtete, seinen UK-Wohnsitz räumen muss und trotzdem strahlend im exklusiven Privatclub San Vicente Bungalows zum Abendessen geht, dem macht der Seitenhieb eines königlichen Vaters auf seinen Sohn nichts aus. Die Aufmerksamkeit war dem Paar umso mehr sicher, als sie sich nach ungewöhnlich langer Abwesenheit der ansonsten äußerst medienaffinen zweifachen Mutter zum ersten Mal wieder gemeinsam öffentlich zeigten.

Doch jetzt berichtet eine Quelle bei Pagesix, dass Prinz Harry und Meghan Markle problemlos eine geheime „Prominenten-Tür“ hätten benutzen können, als sie zum Abendessen eintrafen. Niemand hätte sie bemerkt. Stattdessen, so die Quelle, war das Paar froh, bis zum Vordereingang der San Vicente Bungalows vorzufahren, einem schicken Hotspot in West Hollywood, der dem Hotelier Jeff Klein gehört, wo sie von wartenden Fotografen fotografiert wurden. Kann sein, es interessiert sie nicht weiter, kann aber auch ein geschickter Presse-Coup sein, den man besonders Meghan aufgrund ihrer Vorgeschichte zutrauen darf.

Offenbar sind vier Stunden Autofahrt für ein Abendessen im Privatclub kein Hindernis

Spielen Prinz Harry und Meghan Markle das Spiel um die Presse wie alte Profis? (Fotomontage). © Ian Vogler/Imago & Cover-Images/Imago

Zudem ist es nicht gerade ein Spaziergang von der heimatlichen Villa der Sussexes in Montecito bis zum genannten Hotspot. Zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück dürfte das Ehepaar gebraucht haben. Prompt äußert sich ein Gast, der am selben Abend den Club besuchte: „Ich denke, es war definitiv ein Statement, das am Abend der Frogmore-Nachrichten kam“. Es war auch ein visuelles Statement, denn Meghans Garderobe wirkte nicht gerade wie zufällig ausgesucht.

„Ich weiß, dass San Vicente einen Hintereingang für Prominente hat, sodass niemand sehen muss, wie man kommt und geht. Die legen wirklich Wert auf Privatsphäre“, sagte ein Mitglied des Clubs, der offenbar einen Jahresbeitrag von 4.200 Dollar (3.900 Euro) zahlt, um sich dem elitären Zirkel aus Promis zugehörig zu fühlen. Ob auch die Sussexes den Beitrag zahlen, wollte oder konnte die Quelle nicht bestätigen. Viel größere Stars würden die Hintertür benutzen, verrät der Insider noch. Wenige Tage später war Meghan – diesmal mit Archewell-Mitarbeiterin unterwegs – auf dem Weg ins vegane Gracias Madre und begeisterte die Fotografen. Verwendete Quellen: pagesix.com, thesun.co.uk