Gzuz von 187 Straßenbande: Kollege Bonez MC trauert - Schock nach brutalem Mord

Bonez MC, Kollege von Gzuz, trauert. Eine Schock-Nachricht erreichte den Rapper der "187 Straßenbande": Nach dem brutalen Mord an einer wichtigen Person in seinem Leben ist

Nach dem brutalen Mord an US-Rapper Nipsey Hussle trauert Bonez MC

Für den 187 Straßenbande-Rapper Bonez MC war Nipsey Hussle ein wichtiger Mensch in seinem Leben

Auf Instagram berichtet Bonez MC von der Trauer um sein großes Idol

Hamburg - Eine Schock-Nachricht erreichte Rapper Bonez MC von 187 Straßenbande: Ein wichtiger Mensch im Leben des Gzuz-Kollegen wurde auf brutale Art und Weise ermordet! Auf Instagram spricht Bonez MC über seine tiefe Trauer, wie nordbuzz.de* berichtet.

Gzuz: Brutaler Mord! Bonez MC von "187 Straßenbande" trauert auf Instagram

Er war eines seiner großen Idole: Bonez MC kann immer noch nicht fassen, das ein wichtiger Mensch seines Lebens einen viel zu frühen Tod sterben musste. Vor zwei Wochen verstarb der berühmte US-Rapper Nipsey Hussle. Er wurde in Los Angeles bei einem Angriff auf offener Straße brutal ermordet. Für "187 Straßenbande"-Rapper Bonez MC war Nipsey Hussle "der letzte richtige Rapper" sowie "der einzige Ami", der ihm "wirklich wichtig war". Das schrieb Gzuz-Kollege und Rapper Bonez MC (bürgerlicher Name: John Lorenz Moser) in einer Instagram-Story kurz nach dem Tod von Nipsey Hussle, wie tag24.de berichtet. Am 30. März wurde der 33-Jährige vor seinem Bekleidungsgeschäft in Los Angeles erschossen.

Bonez MC von "187 Straßenbande" in tiefer Trauer: Kollege von Gzuz nach Mord an Nipsey Hussle schockiert

Die Hintergründe der grausamen Tat sind immer noch unklar, bisher konnte nur einen Verdächtigen festgenommen werden, wie tz.de* berichtet. Mehrere Prominente trauerten um den jungen Rapper - der mit bürgerlichem Namen Ermias Davidson Asghedom hieß - unter anderem mit traurigen Posts auf den sozialen Netzwerken, wie Rihanna oder John Legend.

Auch in Deutschland schlug der brutale Mord hohe Wellen. Kurz nach dem Angriff meldete sich "187-Straßenbanden"-Oberhaupt Bonez MC mit einer traurigen Story auf seinem Instagram-Account (mittlerweile ist diese nicht mehr zu sehen, denn Instagram-Stories sind nur 24 Stunden lang abrufbar). Der Hamburger soll sich zum Zeitpunkt des Mordes in den Staaten befunden haben, um ausgerechnet einen Song und ein Video mit dem verstorbenen Rapper zu produzieren!

"187 Straßenbande": Rapper und Gzuz-Kollege Bonez MC hätte Song mit Nipsey Hussle produzieren dürfen

"Seit über einem Jahr wollen wir das Feature mit @nipseyhussle eintüten, für mein Album", schreibt Bonez MC auf Instagram. "In den letzten Tagen haben wir dann endlich die richtigen Menschen getroffen, da er normalerweise nur Features mit Leuten aus seinem engen Umfeld macht." Dann plötzlich die schockierende Nachricht: "Es war geplant, dass wir vor seinem Laden drehen, und jetzt höre ich, er wurde gerade erschossen!!"

Bonez MC selber konnte es nicht glauben, wie der Hamburger seinen Fans erklärt. Auf Instagram zeigt sich der deutsche Musiker sehr betroffen und erklärt, Hussle habe immer zu seinen großen Idolen gezählt. "Die letzten Tage ging es hier nur um dieses Feature und ich war so happy, dass es sogar mit dem Video geklappt hat" schreibt er noch in einem letzten Statement. "Das ist echt crazy!"

Stattdessen teilte Gzuz von "187 Straßenbande" vor Kurzem eine sehr schöne Nachricht auf Instagram, die die Fans ausrasten ließ, wie nordbuzz.de* berichtet.

*nordbuzz.de und tz.de* sind Teil des bundesweitenIppen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fm