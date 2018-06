Wow, was für eine Verwandlung! GZSZ-Anni ist jetzt kaum wiederzuerkennen

Wow, damit hätten Fans sicher nicht gerechnet: Nach einem Besuch beim Friseur zeigt sich der GZSZ-Star Linda Marlen Runge alias Anni von einer ganz anderen Seite - und ist kaum wiederzuerkennen.

Berlin - Die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspielerin Linda Marlen Runge ist für ihre ausgefallenen Frisuren und ihre wilde braune Mähne bekannt. Doch nach einem Besuch beim Friseur sieht die Anni-Darstellerin komplett anders aus - und überrascht damit ihre Fans, wie extratipp.com* berichtet.

+ Linda Marlen Runge alias Anni wie wir sie kennen. Doch so sieht der GZSZ-Star jetzt nicht mehr aus. © MG RTL D / Bernd Jaworek

Linda Runge präsentiert sich mit neuer Friseur auf Instagram

In ihrer Instagram-Story postete die 32-Jährige ein Selfie: Auf ihrer Stirn liegt jetzt ein Pony, die Haare sind nur noch schulterlang und sogar die Farbe ist eine andere. Statt dem natürlichen braun mit den hellen Strähnchen zeigt sich der GZSZ-Star nun mit komplett schwarzen Haaren.

+ Glatte schwarze Haare und Pony statt die wilde Mähne. © Screenshot Instagram

GZSZ-Star Linda Runge: Glatt statt Locken, Schwarz statt Braun

Auf dem Schnappschuss fällt aber auch auf: Ihre Haare sind total glatt - keine Spur mehr von den gewohnten Locken. Unter das Foto schreibt die Schauspielerin: "Guess who's back?" (auf Deutsch: Ratet mal, wer zurück ist?). Das Foto ihres neuen Looks versieht sie noch mit dem Hashtag: #MEMYBANGSANDI (auf Deutsch: Ich, mein Pony und ich).

+ Nach dem Umstyling zeigt sich die Anni-Darstellerin mit einem neuen Look. © Screenshot Instagram

Bei GZSZ wird es spannend: Werden Anni und Katrin beim Liebesakt überrascht?

Bei GZSZ wird es im Liebesleben von Anni gerade richtig spannend: Katrin und sie lassenihrer Leidenschaft freien Lauf und fallen regelrecht übereinander her. Was die Vorschau für die kommende Woche aber bereits zeigt: Während sie sich ihren Gefühlen auf Kathrins Couch hingeben, könnten sie unerwartet überrascht werden.

+ Bei Katrin und Anni geht es bei GZSZ gerade so richtig zur Sache. © MG RTL D



Wer Katrin einen unangekündigten Besuch abstatten möchte, gibt es auf extratipp.com* zu lesen.

Wird Johanna bei GZSZ ins Zimmer platzen?

Linda Runges neuen Look wird man in der nächsten Woche nicht bei GZSZ zu sehen bekommen. Das wird vorgedreht - aus diesem Grund gab es vor kurzem auch eine krasse Panne in der Dailysoap. Ob Johanna aber wirklich auf diese Art erfahren muss, dass ihre Mutter und Anni was am Laufen haben, wird sich im Laufe der Woche auf RTL zeigen.

