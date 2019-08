GZSZ-Star lässt sich von zwei Männern an Brüsten begrabschen - Foto sorgt für Entsetzen

Der „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“-Star postet auf Instagram ein Bild, auf dem sie lässig in die Kamera lacht. Doch ihre Fans sind schockiert:

Berlin - Das neue Bild von Valentina Pahde macht es deutlich: Sie hat keinerlei Berührungsängste. Lässig lachend präsentiert sich der „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“-Star auf Instagram, während ihr zwei Männer an die Brüste fassen. Die beiden „grabschen“ ihr ungeniert an die Brüste. Jeder an eine. Die Männer ziehen schelmenhafte Grimassen. „Meine Jungs haben alles im Griff“, schreibt Pahde zweideutig neben ihren Post.

Auf Instagram betitelt Pahde das Bild als Anzeige, also Werbung. Aber an wen verkauft sich die GZSZ-Schauspielerin da? Wer sind ihre Jungs? Das irritiert die Fans fast genauso sehr wie die großen Männerhände auf ihren Brüsten: „Du hast zwei Freunde?“, „Sorry, wenn ich frage. Ich folge dir noch nicht so lange. Ist einer davon dein Freund?“

GZSZ-Star Valentina Pahde lässt sich ungeniert an die Brüste grabschen - Fans empört

Nicht ganz so entspannt sehen das viele andere Fans der Schauspielerin, die in GZSZ die Rolle der Sunny Richter spielt. „Sehr billig. Was man sich alles gefallen lässt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Schade“, schreibt ein Follower. „Oh mein Gott, wie erniedrigend. Peinlich“, empört sich ein anderer. „Billig. Aber was anderes erwartet ja auch keiner von dir“, beleidigt sie der Nächste. Eine vielleicht eher besorgte Nutzerin fragt entsetzt: „Hast du das nötig?“

Schließlich klärt ein anderer Fan auf: Die beiden Männer seien Pahdes Stylisten - und ein Paar. Es handelt sich dabei um Sven Bensemann und Florian Ferino. „Jeder weiß: Kein Problem, wenn schwule Freunde ,Hand anlegen`“, schreibt ein Pahde-Follower.

Aber nicht nur Negatives erntet die junge deutsche Schauspielerin. Überwiegend ihre männlichen Fans finden den Post scheinbar hervorragend: „Ich will auch,“ ist in den Kommentaren zu lesen, oder: „Die haben es gut! Neidisch“, schreibt ein anderer.

GZSZ-Stars lösen nicht selten Schocks auf Instagram aus

