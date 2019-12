"Berührend": Guido Maria Kretschmer sorgt für besondere Aktion vor Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür. In dieser Jahreszeit sind die meisten Menschen bei ihren Familien. Für Guido Maria Kretschmer der richtige Zeitpunkt, um Angehörigen kranker Kinder zu helfen.

Guido Maria Kretschmer besucht Kinderhospiz

Hamburger Einrichtung betreut unheilbar kranke Kinder

Modedesigner bringt Kindern ein Geschenk mit

Nur noch wenige Tage sind es bis zum Weihnachtsfest. Der Trubel und die Jagd nach den passenden Geschenken hat schon längst begonnen. Zeit, um an die wichtigeren Dinge zu denken, bleibt in diesen Tagen den Wenigsten. Doch Guido Maria Kretschmer nahm sich in diesen Tagen Zeit für eine besondere Aktion.

Guido Maria Kretschmer zeigt sich berührt

Gemeinsam mit seinem Ehemann Frank Mutters, mit dem Guido Maria Kretschmer derzeit ein Haus baut, wie msl24.de* berichtete, besuchte der Modedesigner das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg. Dabei handelt es sich um eine 2003 eröffnete Palliativeinrichtung, in der unheilbar kranke Kinder und junge Menschen bis 27 gemeinsam mit ihren Angehörigen aufgenommen werden.

Dort werden den Eltern und ihren Kindern schöne Momente in der schweren Zeit ermöglicht. "Es war sehr berührend zu sehen, wie der Alltag und die Arbeit im Kinderhospiz aussieht und wir haben alle schöne gemeinsame Stunden miteinander verbracht", berichtete Guido Maria Kretschmer auf seiner Instagram-Seite über den Besuch in der Hamburger Einrichtung.

Guido Maria Kretschmer verschenkt Weihnachtsbaum an Kinderhospiz

Der 54-Jährige brachte auch noch ein großes Geschenk mit in das Kinderhospiz. Der Einrichtung schenkte der Moderator der beliebten TV-Sendung "Shopping Queen" einen mit Ottifanten verzierten Weihnachtsbaum, den der Modedesigner zuvor ersteigert hatte. Guido Maria Kretschmer hofft, dass dieser den Kindern und den Angehörigen "eine große Freude bereiten wird."

Seinen Fans und Followern wünschte Guido Maria Kretschmer auf diesem Wege eine besinnliche Vorweihnachtszeit und gab noch eine Bitte mit auf den Weg: "Sendet liebe Gedanken an alle, die es in diesen Tagen nicht so leicht haben." Diese Aktion kam bei den Anhängern des Modedesigners jedenfalls gut an. "Wirklich tolle Sache", schrieb eine Userin. "Ihr seid echt gute Menschen", lautete ein weiteres Lob.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.