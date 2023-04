Große Ehre für Prinz George: Diese Rolle übernimmt er bei der Krönung von der Charles

Unterstützung für Opa

Der kleine Prinz George bekommt bei der Krönung von König Charles III. eine große Aufgabe. Dabei wird für Williams und Kates Ältesten eigens eine Ausnahme gemacht.

London – Lange wurde spekuliert, ob Prinz George (9) bei der Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai in einer besonderen Funktion zu sehen sein wird. Und falls ja, in welcher. Bisher war lediglich bekannt, dass George Charles und Camilla (75) nach der Zeremonie zusammen mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) beim Ausmarsch aus der Abtei der Westminster Abbey begleiten wird. Außerdem sollen die Mini-Royals gemeinsam mit ihren Eltern Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) bei der anschließenden Prozession zurück zum Buckingham-Palast in der Kutsche hinter dem frisch gekrönten Königspaar Platz nehmen.

Ehrenpage bei der Krönung: Prinz George hilft König Charles III. beim Tragen der Robe

Doch während Charlotte und Louis bei der Krönung ihres Opas nur zuschauen werden, bekommt Prinz George jetzt tatsächlich eine tragende Rolle – im wahrsten Sinne des Wortes. Gemeinsam mit sieben weiteren Kindern zählt George zu den Ehrenpagen (Page of Honour), wie der Palast offiziell bestätigte. Bei Instagram teilte der Palast mit, „dass acht Ehrenpagen ausgewählt wurden, um Ihren Majestäten während des Krönungsgottesdienstes beizuwohnen. Die Pagen werden Teil der Prozession durch das Kirchenschiff der Westminster Abbey sein.“

Sowohl Camilla als auch Charles haben jeweils vier Ehrenpagen ausgewählt, die hinter ihnen gehen werden, um die schweren Krönungsroben mitzutragen. „Die Ehrenpagen des Königs werden Seine Königliche Hoheit Prinz George von Wales, Lord Oliver Cholmondeley, Master Nicholas Barclay und Master Ralph Tollemache sein“, so die offizielle Palastmitteilung. „Die Ehrenpagen der Queen Consort werden die Enkel Ihrer Majestät, Master Gus und Master Louis Lopes und Master Freddy Parker Bowles, sowie der Großneffe Ihrer Majestät, Master Arthur Elliot, sein.“

Das sind die acht Ehrenpagen bei der Krönung von Charles und Camilla Prinz George von Wales (9): ältester Enkel von König Charles III.

Lord Oliver Cholmondeley (13): Sohn von Prinz Williams engem Freund David Cholmondeley (62), 7. Marquess of Cholmondeley

Nicholas Barclay (13): Enkel von Sarah Troughton (69), die 2022 zu einer der sechs „Queen‘s companions“ von Camilla ernannt wurde

Ralph Tollemache (12): der älteste Enkel von Timothy Tollemache (83), dem 5. Baron von Helmingham Hall, Suffolk

Die Zwillinge Gus und Louis Lopes (13): Enkel von Camilla

Freddy Parker Bowles (13): Enkel von Camilla

Arthur Elliot (11): Großneffe von Camilla

„Seine Eltern sind begeistert“: William und Kate erfreut über Prinz Georges Rolle bei der Krönung

Für Prinz George wird bei der Krönung von König Charles extra eine Ausnahme gemacht. Normalerweise sollen die Ehrenpagen mindestens zwölf Jahre alt sein, mit seinen neun Jahren ist George der jüngste der ausgewählten „Pages of Honour“. Und obwohl Prinz William und Kate Middleton anfangs besorgt gewesen sein sollen, dass ihr Ältester dem Druck eines solchen historischen Ereignisses ausgesetzt wird, haben sie inzwischen offenbar keine Bedenken mehr.

„Seine Eltern sind begeistert und hocherfreut, dass er ein Page ist", erklärt ein Sprecher des Prinzen und der Prinzessin von Wales gegenüber dem People-Magazin. „Es ist etwas, worüber seine Eltern lange und gründlich nachgedacht haben und auf das sie sich sehr freuen – und ich bin sicher, George auch." Und falls sich George, Charlotte oder Louis bei der Krönung wider Erwarten danebenbenehmen sollten, greift Mama Kate einfach auf ihren Geheimcode zurück, um die Kinder zu beruhigen.





