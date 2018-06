„Geht es dir gut?“ GNTM-Finalistin postet Foto und ihre Fans erkennen sie nicht wieder 

Damit hat sie sich wohl keinen Gefallen getan: Die GNTM-Dritte Pia postet für ihre Fans ein Foto von sich und sorgt damit für einen Sturm der Entrüstung.

Köln - Für alle Size-Zero-Gegner war GNTM-Kandidatin Pia mit ihren Kurven ein Highlight in der diesjährigen Staffel. Die rothaarige Model-Anwärterin hatte deutlich mehr auf den Rippen als die anderen Kandidatinnen und schaffte es dennoch bis ins Finale. Jetzt hat GNTM-Pia auf ihrem Instagram-Account ein Foto gepostet, das bei ihren Fans geradezu Schnappatmung hervorruft. Es zeigt die Finalistin in einem schwarzen Kleidchen mit Krone auf dem Kopf, extrem mager, die Arme sind dünn, die Schlüsselbeine stechen deutlich hervor, unter ihren Augen sind dunkle Schatten zu sehen.

Unter das Foto schreibt sie: „Ich könnte diese Krone jeden Tag tragen“. Ihre Fans interessiert die Krone herzlich wenig. Die sind völlig schockiert von ihrem Anblick. „Du siehst ganz anders aus. Dein Gesicht ist total blass und eingefallen, geht es dir gut?“, schreibt ein besorgter Instagram-Abonnent ihres Accounts. „Schlimm, ehrlich, du warst die erste die den ganzen Magermodels den Kampf angesagt hat, voll traurig“; kommentiert ein weiterer. „Du erinnerst mich immer mehr an Leighton Meester (Blair Waldorf) von Gossip Girl. Und bitte, liebe Pia, verliere nicht noch mehr Gewicht, du bist toll, so wie du bist, und am meisten mochte ich es in den ersten Folgen von GNTM“, bemerkt ein weiterer.

Pia versucht indes ihre besorgten Fan zu beruhigen. In ihrer Story erklärte sie, dass sie in letzter Zeit einfach keine Zeit gehabt hätte, sich Instagram-tauglich zu knipsen. Deshalb habe sie zuletzt nur alte Bilder von sich gepostet.

